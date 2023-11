De SCH à Nekfeu et PLK, GTA dans le rap français

C’est l’effervescence dans le monde du jeu vidéo depuis ce mercredi avec l’annonce de l’arrivée d’une première bande-annonce de GTA 6 dès le mois prochain. Le célèbre jeu de Rockstar Games a inspiré à des nombreuses reprises les rappeurs français par le passé et ce nouvel épisode de la saga donne l’occasion de revenir sur les références à GTA dans les paroles des rappeurs tels que SCH, Nekfeu, Booba, Jul ou encore PLK.

SCH, Nekfeu, Booba, PLK font référence au jeu !

Alors que le sixième volet de GTA a officiellement été annoncé par Rockstar, retour sur quelques références au célèbre jeu vidéo dans le monde du rap français retracées par le média Views dans un Thread sur Twitter. “J’étais là bien avant Break Street sans limites comme dans GTA” chante Booba dans le single Le DUC de Boulogne sorti en 2006 extrait de son album Ouest Side puis sur Abracadabra en 2010 avec “Là d’où je viens, on choisit la facilité, comme dans GTA, code crédit illimité“. B2O récidive en 2021 sur son ultime album Ultra avec le titre GP et la phrase : “J’ai pas fini la school mais j’ai fini San Andreas”.

“Étoilé comme Brésil, si c’était GTA, tu s’rais d’jà wasted” rappe Laylow dans le titre Amy sorti 2018 et issu de son projet RAW-Z. SCH fait aussi une référence à GTA dans Slow Mo avec “J’ai des potos qui s’croient dans Grand Theft Auto”, un titre extrait de l’album Deo Favente paru en 2017. “À tout moment, j’peux serrer comme Troy Phillips dans GTA V“ chante Nekfeu dans le morceau San Andreas du projet Don Dada Mixtape Volume 1 de Lesram paru en 2020.

Les rappeurs s’inspirent de GTA !

“J’me fais désirer comme GTA VI” lâche Jazzy Bazz dans la chanson Fascinant avec EDGE et Esso Luxueux, représentative de l’attente des fans pour la sortie de GTA 6. “J’te bai*e, t’encaisses, t’es inutile comme un feu rouge dans GTA” écrit PLK dans les paroles du morceau Classic Shit #1 et “J’brûlais les feux comme dans GTA, j’savais même plus j’étais où”, Jul dans le single La Classe. “Nettoie le beat à l’indiscipline, ni*ue la police, j’ai un indice de six étoiles à Vice City” chante Gringe dans le titre Fonce Dans Le Mur en duo avec Orelsan avec qui il forme le groupe Casseurs Flowters.

Nul doute que l’événement de la sortie de GTA VI devrait encore inspirer les rappeurs français dans les textes des prochains titres de rap.

Booba – Le Duc de Boulogne ⬇️ “J’étais là bien avant Break Street sans limites comme dans GTA” pic.twitter.com/zGT0xs2w2n — Views (@viewsfrance) November 8, 2023

Nekfeu – San Andreas ⬇️ “À tout moment, j’peux serrer comme Troy Phillips dans GTA V” pic.twitter.com/KubVTHeFrm — Views (@viewsfrance) November 8, 2023