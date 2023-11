Shay fait sensation en compagnie de Niska et se moque de lui

Shay est de retour et elle ne passe pas inaperçue en compagnie de Niska ! Après s’être confiée sur son amitié passée avec Damso dans une interview pour Konbini, la rappeuse belge fait monter la pression avant de présenter son nouvel album avec ses dernières publications sur les réseaux sociaux.

Shay s’amuse de Niska !

Quatre ans après la parution du projet “Antidote” et suite à son départ des membres du jury de la Nouvelle école sur Netflix, Shay va faire son retour dans les bacs avec un nouveau projet prévu pour les prochains mois. Depuis quelques jours, elle s’active sur ses réseaux avec des photos d’elle qui font sensation. Elle s’est d’abord affichée sur des clichés dans une tenue très transparente, ce qui a suscité de nombreux commentaires de ses fans. Elle a remis en place l’un d’entre eux avant d’apparaître aux côtés de Niska avec une légende amusante à sa publication pour chambrer ce dernier.

“J’crois bien qu’il s’attache…“ a écrit Shay en dévoilant les photos en compagnie de Niska pour faire référence aux propos du rappeur parisien sur leur première collaboration en 2019 pour son dernier opus dans lequel elle l’avait invité pour le single “Liquide” produit par Meryl, Le Motif et Jo A Touch. Le duo a clippé ce morceau et son tournage a particulièrement marqué Niska qui a ensuite confié en 2021 dans son titre “Lundi” ne pas avoir été insensible au charme de l’ancienne membre du 92i lors de cette rencontre. “J’suis dans le, j’suis dans le bail, j’avais l’barreau atroce pendant l’clip avec Shay“ décrit-il dans les paroles de cette chanson.

Nouvelle collaboration à venir entre les deux artistes !

“J’vois plus cette photo pareille depuis son dernier album” avait par la suite commenté Shay dans une story en réaction à cette déclaration du rappeur de l’Essonne en relayant une photo du tournage. Interrogée à ce sujet l’année passée dans une interview promotionnelle pour Nouvelle école avec Niska, elle avait ajouté “Je souris et tout, mais toi t’as dit des dingueries. Moi je vais me faire allumer là. Tu rigoles : « Ah ouais ‘Liquide’ avec Shay ». T’as oublié ou quoi ? T’as entendu ce que t’as dit dans ton dernier album ?”. “Bon je crois qu’on va tout arrêter là. Elle veut régler ses comptes là tout de suite. On est ensemble toute la journée” avait-il répondu en rigolant.

Le duo semble toujours proche malgré leur absence au casting de la troisième saison de la Nouvelle école sur Netflix, remplacés par SDM et Aya Nakamura, comme le prouvent les clichés relayés sur Twitter et Instagram par Shay qui ont amusé les internautes. Les deux compères ont visiblement tourné un nouveau clip ensemble et devraient donc nous réserver une seconde collaboration sur le prochain album de l’artiste belge. Reste à voir si Niska a encore eu le “barreau atroce”.