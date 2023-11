Sadek tacle Booba sur le lancement de son agence d’influenceurs

Sadek réagit à la dernière annonce de Booba et interpelle Maeva Ghennam ! À la surprise générale, B2O vient de faire un communiqué qui va directement concurrencer Magali Berdah et Shauna Events avec le lancement de sa propre agence d’influenceurs, dont il vient de révéler les détails ainsi que le nom, « Starting Blok« .

Sadek s’en prend à Booba sur son annonce de concurrencer Magali Berdah

La guerre contre les influenceurs auteurs d’actes frauduleux de Booba porte ses fruits ces derniers mois. Magali Berdah a encore confié dernièrement être au plus mal financièrement avec sa société à cause de B2O, tout en lui réclamant la somme de 30 millions d’euros de préjudice. L’ancien membre du groupe Lunatic a désormais fait le choix de concurrencer directement l’agente de personnalité avec sa propre agence. Le fondateur du 92i s’est associé avec Anne Cibron, sa manager, et Claire Dabrowski dans le but de réunir « des talents urbains qui, tous les jours, visent l’excellence ».

« L’agence revendique une démarche éthique, de transparence et a créé sa propre charte à laquelle les talents et les partenaires adhèrent » décrit le communiqué relayé par Booba pour présenter ce nouveau projet dans lequel il a décidé de se lancer afin de se différencier des « influvoleurs ». Starting Blok prône la transparence ainsi qu’une éthique sans faille. Cette nouvelle n’a pas laissé indifférent Sadek.

« Sadek : il a nettoyé pour prendre la place. Il en rêvait depuis que je l’ai fait chanter sur la péniche avec Maeva miskin. Maeva Ghennam, wallah t’es le sang maintenant, t’as plus de coui**es que les twerkeurs de mon milieu, bravo ! Sans rancunes ma reuss. », commente le rappeur du 93 dans une story tout en mentionnant Maeva Ghennam. D’après ses propos, il aurait aidé Booba à mettre tout cela place suite à sa rencontre avec l’influenceuse à Dubai avant le scandale des influvoleurs, avant d’ajouter pour conclure « Le piège est en train de se refermer. ».

