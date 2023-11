Booba souhaite l’enfer à Magali Berdah dans son feat avec Sicario

Booba ne laisse aucun répit à Magali Berdah, après la création de son agence d’influenceurs annoncée cette semaine c’est en musique cette fois-ci qu’il a décidé de s’en prendre à l’influenceuse dans sa nouvelle collaboration avec Sicario.

En musique, Booba veut le pire pour Magali Berdah !

Sicario est sans doute l’un des artistes les plus talentueux et prometteurs du label 92i. Pour marquer d’une pierre blanche la sortie de son tout premier album Silence, le rappeur du 92i invite Booba sur le titre Cyanure où se mêlent les plumes mordantes et magistrales des deux artistes pour décrire la difficulté et la noirceur du monde actuel. Pour marquer coup de ce featuring les deux artistes ont mis en ligne sur Youtube une « lyrics video » de ce morceau produit par Noxious.

C’est dans le deuxième couplet de ce single que Booba chante, « Frérot, t’as rien compris au long métrage Armageddon. J’pense que la planète est en vie, qu’on est seulement sa maladie. Anti patrie c’est ma patrie, je souhaite l’enfer à Magali. J’préfère le monde d’avant, sans les réseaux« . Les propos du fondateur du 92i devraient encore susciter la réaction agacée de Magali Berdah qui déplore depuis plusieurs semaines les propos du rappeur à son encontre et du harcèlement qu’elle subit. La patronne de Shauna Events assure même que selon une décision de justice, il n’aurait pas le droit de mentionner son nom suite à une plainte de sa part, mais cela n’a pas assagi le DUC qui poursuit les provocations.