PNL : Ademo et NOS participent à la manifestation pour soutenir la Palestine

Discret musicalement, Ademo et NOS n’hésitent pas à prendre la parole pour soutenir des causes et depuis le début de la guerre entre Israël et la Palestine, les membres du groupe PNL n’ont cessé d’apporter leur soutien au peuple palestinien. Ce week-end, les deux rappeurs français ont décidé de se mobiliser à l’occasion d’une manifestation à Paris.

Ce samedi 11 novembre a eu lieu dans des nombreuses grandes villes en France des manifestations contre la guerre dans un rassemblement lancé par un collectif d’ONG, Ademo et NOS y ont notamment participé à Paris, les deux artistes se sont filmés au milieu de la foule pour afficher le soutien à cette cause. Des nombreuses personnalités ne sont pas restées insensibles à la situation à Gaza alors que le conflit israélo-palestinien a repris. Il y a quelques jours, Ademo s’est directement adressé dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour qu’il entame des démarches afin de faire cesser le feu à Gaza et pour dénoncer les injustices envers les civils se déroulant à des milliers de kilomètres de nous, il a ensuite assisté à la marche à Paris pour soutenir la Palestine.

Le groupe PNL se mobilise en soutien au peuple palestinien !

Tout comme son frère, NOS est aussi toujours aussi investi dans la cause, il était également présent à une manifestation en soutien à la Palestine, Le rappeur français a partagé les images de sa participation à cette manifestation sur son compte Instagram avec un long message, “Une forte pensée à toutes les personnes qui souffrent en ce moment et qui ont le cœur lourd à voir la détresse et la douleur inhumaine chez les enfants de Gaza.”, déclare-t-il avant de poursuivre, “La triste réalité d’aujourd’hui est que l’âge moyen des victimes assassinées par les bombardements du gouvernement israélien et Américain est de… Cinq ans”.

“On pense à ceux du Congo en ce moment, déplacés par millions, et massacrés, dans le silence absolu des médias et de tous. L’Afrique saigne, et il faut le voir, le dire et prier pour eux.” ajoute ensuite NOS en ayant aussi une pensée pour ce qu’il se passe au Congo avant d’ajouter, “La douleur qu’on ressent est normale, c’est le poids de notre amour pour l’humanité et quel honneur de le porter. Prenez grandement soin de vous et de ceux que vous aimez, et de tous les autres, si Dieu veut. Peace Que Dieu nous garde et nous guide tous”.

