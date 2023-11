Booba apporte sa force à La Fouine pour démolir Booska-P

La rivalité entre Booba et La Fouine est l’une des plus anciennes dans le rap français, mais les esprits se sont heureusement apaisés ces dernières années entre les deux rappeurs, au point qu’ils ont même trouvé un sujet d’accord sur les critiques à l’encontre du média Booska-P.

Les rivaux légendaires du rap game, La Fouine et Booba, ont cessé leur clash même s’ils n’ont jamais mis fin à leur embrouille. Le récent coup de gueule de Laouni contre un média rap a mis les deux hommes en accord total. Booska-P a mis en ligne cette semaine une vidéo qui agite la toile sur la carrière de l’artiste du 78 exilé à Las Vegas. Dans ce documentaire d’environ 30 minutes, le journaliste retrace les hauts et les bas de la carrière de l’auteur de la série de mixtapes “Capitale du crime” en la décrivant comme une chute, ce qu’il n’a pas du tout apprécié.

Booba en accord avec La Fouine, fait passer un message

La Fouine s’en est pris méchamment au média rap dans une story Instagram dans laquelle il les insulte copieusement en leur rappelant avoir aidé Booska-P à se faire connaître il y a quelques années, en les traitant d’ingrats et de manque de reconnaissance, avec pour finir un avertissement lorsqu’il va les croiser. Sadek a tout d’abord soutenu les propos de Laouni avant d’en ajouter une couche contre le média en leur reprochant d’arnaquer les jeunes rappeurs avec des tarifs promotionnels abusifs. Booba s’est ensuite emparé de cette affaire pour commenter à son tour.

“La Fouine, il a dit les termes ! Tu as trop la rage ! Je vous le dis depuis des années que Booska-P et Fif, c’est des gros fdp“, décrit Booba en partageant le message de La Fouine et un extrait vidéo de ce documentaire intitulé “La Fouine : du sommet au plus bas !“ pour le soutenir. Cela fait plusieurs années que B2O s’attaque à ce média qu’il boycotte. Malgré ce soutien inattendu, Kopp s’est ensuite amusé à ressortir une ancienne vidéo de Laouni dans l’émission TPMP en train de danser avec la légende, “j’avais complètement zappé cette dinguerie !” avant d’avouer que le rappeur de Trappes lui a manqué, “tu m’as manqué frérot“.