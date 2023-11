Jul, à 33 ans, sort déjà son 26è album de sa carrière

Le rappeur le plus productif du game est de retour, Jul prépare la sortie pour cette fin d’année du 26ème projet de sa carrière avec un premier extrait nommé “J’Fais Que Danser”.

Inarrêtable, Jul annonce encore un nouvel album !

Le plus gros vendeur de disques du rap en France, Jul a été un peu moins productif au cours de cette année avec seulement un album ("C'est quand qu'il s'éteint") à son actif, mais pour finir 2023 en beauté, il a décidé de dévoiler un nouveau projet pour le vendredi 8 décembre prochain avec l'album "La Route Est Longue". À l'exception du visuel de cet opus, de sa date de sortie et du premier single, le rappeur marseillais a révélé très peu d'informations sur la parution de l'album, aucune précision n'a été donnée sur sa tracklist et les éventuels invités.

Pour faire patienter son public, Jul a tout de même mis en ligne sur ses réseaux quelques extraits inédits pour faire monter l’attente sur ce projet, déjà disponible en précommande sur sa boutique en ligne (jul.bfan.link/larouteestlongue) avec une édition spéciale et limitée sous la forme d’une box comprenant sa version physique avec une enceinte pour écouter le projet. Le coffret est vendu au prix de 29,99 euros. “LA ROUTE EST LONGUE. Nouvel album le 8 décembre. Je vous ai préparé un beau pack pour l’album, en précommande sur doretdeplatineshop.com. Je vous aime ma team en or. Et merci pour la force” a commenté sur Instagram le “J” pour annoncer cette nouvelle.

Le morceau “Je fais que danser” a aussi fait son entrée dans le Top 50 des singles les plus écoutés en France avec 1,6 million d’écoutes sur Spotify et 2 millions de vues pour le clip.

