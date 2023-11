Jul : déjà de retour avec l’inédit « J’fais que danser »

Quelques mois seulement après la sortie de l’album “C’est quand qu’il s’éteint ?“, certifié disque de platine, la machine JuL continue sa course effrénée avec le single “J’fais que danser”.

Au rendez-vous, un morceau festif à la rythmique entrainante : sur une production uptempo, l’emblématique marseillais signe un refrain qui nous fera danser tout cet automne. Encore un titre ovniesque de la part de l’artiste le plus streamé sur Spotify depuis sa création.

“Éteins la cig’, mon sang, j’te jure ça me donne des nausées. Ces temps-ci c’est pas trop ça, des fois j’sais plus à qui causer. C’est ma baby, ma rosa, dans la suite on est posés. Eux c’est des bâtards s’ils font ça, à faire comme si même pas on s’connaissait. C’est ma baby, ma rosa, dans la suite on est posés. Eux c’est des bâtards s’ils font ça, à faire comme si même pas on s’connaissait”, chante Jul dans le premier couplet de ce morceau à découvrir en vidéo dès maintenant ci-dessous.