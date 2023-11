Booba va éteindre Kaaris

Entre Booba, Kaaris, Dosseh, Guy2Bezbar, Kalash, Timal, So la Lune ou encore le duo Dadju et Tayc, l’actualité musicale de la scène urbaine est plutôt chargée ce jeudi soir à partir minuit sur les plateformes de streaming et B2O a fait monter la pression avant la sortie de son nouveau single en faisant passer un message d’avertissement à la concurrence qu’il compte “éteindre”.

Après avoir annoncé qu’il va enfin dévoiler le titre “Sport Billy” suite à la sanction de Snapchat contre Poupette Kenza, Booba a confirmé l’information de la parution de ce morceau tant attendu et dont il a teasé sur les réseaux un extrait. Le DUC vient de révéler le visuel de ce single produit par Yacine STT et a confirmé sa diffusion sur les applications de streaming pour ce vendredi 17 novembre, le même jour que la sortie du dernier titre de son rival, Kaaris ou encore de Dosseh avec qui il avait collaboré par le passé sur “MQTB” et “Infréquentables”.

Booba avertit Dosseh et Kaaris !

“Mobalpa” est le nom du nouveau morceau de Kaaris produit par Boya Blunt et Rayane Beats extrait de son prochain projet qui devrait se nommer “Day One” avec une date de sortie programmée pour le 15 décembre 2023. Ce single fait suite à sa récente collaboration en compagnie de Koba Lad sur “Une Autre” disponible depuis un mois et va faire patienter son public avant de les retrouver au mois de février pour ses deux concerts à l’Accor Arena auxquels Gims devrait assister.

La nouvelle n’a pas échappé à Booba qui a relayé l’information du retour de Kaaris et aussi de Dosseh avec la chanson “Fenikkusu” qui a annoncé “Oh la Big Fam’. Écoutez, on va pas trop jacter, le son le fera de lui-même. Prévenez juste les autres que « FENIKKUSU » mon nouveau titre et mon nouveau clip sortent demain, jeudi 16 à 20h PÉTANTES” avec la sortie du visuel dès 20 heures sur Youtube. “J’vais éteindre les deux. C’est comme ça“, a promis B2O qui va comme à son habitude scruter les chiffres de streams de près pour ensuite afficher le classement du Top Singles s’il parvient à faire mieux que les autres rappeurs.

Rendez-vous ce soir à minuit sur les plateformes de streamings pour découvrir les différents titres de Kaaris, Dosseh et Booba.