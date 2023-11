Kaaris promet une ambiance de dingue à Bercy, Gims réagit

L’amitié est forte entre Kaaris et Gims, et ce beau geste de l’ancien membre de la Sexion D’Assaut le prouve une nouvelle fois. Il valide l’annonce de son compère pour les deux dates de ses concerts à venir à Bercy en début de l’année prochaine pour faire monter la pression avec cet événement qui s’annonce historique.

Il y a quelques mois, Kaaris a fièrement présenté son concert à l’Accor Arena pour célébrer cette année les 10 ans de la sortie de son album mythique qui a lancé sa carrière, “Or Noir“. La programmation de ce concert a rapidement affiché complet, face au succès phénoménal de la vente des billets pour son concert, Riska a ajouté une deuxième date et, comme la première, les places sont parties très vite. Les deux dates sont complètes, et plus aucun ticket n’est disponible.

Gims veut fêter les 10 ans d’Or Noir avec Kaaris !

Après s’être satisfait de sa relaxe de la justice dans l’affaire de l’accusation de violences conjugales de son ancienne compagne, pour faire patienter son public avant les 17 et 29 février 2024, Kaaris a promis un show exceptionnel. “Je prévois les plus gros pogo de l’histoire sur Dès Le Départ, sur AMG 63, sur Goulag… ça va être lourd“, a annoncé Riska pour nous donner quelques indications sur les titres qu’il va interpréter, dont les singles “AMG 63”, “Dès Le Départ” ou encore “Goulag“, ce dernier morceau étant extrait de son album “2.7.0”. “Je suis tellement pressé pour les deux Bercy. Je suis tellement pressé. Le 17 février, le 29 février, les 2 Bercy, ça va être chaud“, a-t-il ajouté.

Cette déclaration n’a pas échappé à Gims, qui va assister à l’une des deux soirées. En effet, Meugui a relayé les propos de Kaaris dans une story avec la promesse : “Alors, je serai en fosse“, et devrait donc être présent au concert à l’Accor Arena pour retrouver celui avec qui il a collaboré à deux reprises sur les titres “1er cœur” et “Grosse bleta“.