La finale France-Argentine truquée ? Des nouvelles révélations contre l’arbitre

“Il était là pour faire gagner Messi”, près d’un an après la finale perdue par l’équipe de France face à l’Argentine de Lionel Messi aux tirs au but, cette rencontre continue de faire parler, et un journaliste de Libération vient de faire d’étonnantes révélations sur l’arbitre de ce match, Szymon Marciniak, dont certaines décisions font toujours débat, ou encore le traitement de faveur accordé au Ballon d’Or 2023.

Un arbitrage en faveur de Messi ?

C’est sur le réseau social X que Grégory Schneider a tenu des accusations graves sur les deux dernières éditions de la Coupe du Monde, celle de 2022 au Qatar, ainsi que celle de 2018 en Russie. Dans un long tweet, le journaliste a commencé par s’attaquer à l’arbitre française Stéphanie Frappart, remettant en cause ses compétences pour arbitrer au plus haut niveau et affirmant qu’elle est là pour promouvoir l’égalité homme/femme. Il est ensuite interrogé par un internaute sur la prestation de Szymon Marciniak lors de la finale du Mondial de l’année passée.

Grégory Schneider assure que l’arbitre polonais a été mis en place par la FIFA pour aider Messi à remporter la Coupe du Monde, avant de s’en prendre aussi à Daniele Orsato qu’il accuse aussi d’avoir favorisé les Argentins lors de la demi-finale du Mondial face à la Croatie, ajoutant que les Croates ont aussi été défavorisés en 2018 contre la France. “Marciniak était là pour faire gagner le Mondial à Messi, tout comme ce bâtard (rien à foutre) d’Orsato qui a niué les Croates en demi, puisqu’il était là pour ça. Lesquels Croates s’étaient déjà fait défoncer par l’arbitre en 2018 (la finale).”, déclare-t-il.

La France et l’Argentine favorisées selon le journaliste !

Un autre internaute le questionne ensuite s’il pense que les finales des deux dernières Coupes du Monde ont été arrangées. Grégory Schneider l’affirme mais explique ne pas pouvoir tout révéler tout en se justifiant d’avoir assisté aux deux finales depuis les tribunes. “L’arbitrage du France-Croatie est à la fois invraisemblable et monstrueux. Ce c*nnard a du reste reconnu 5 mois plus tard qu’il n’aurait jamais dû siffler le pénalty des Bleus.”

“Après, “arrangé” n’est pas le mot : c’est de l’ordre du coup de pouce, mais en 2018, c’est un matraquage (pas de faute sur le coup franc qui fait le coup du chapeau, Pogba qui plaque Mandzukic dans la surface, pénalty plus que sévère, et recours indu au VAR…)” assure le journaliste sur la deuxième étoile décrochée par l’équipe de France avant de conclure, “Le must : c’est Giroud et Griezmann qui poussent l’arbitre à aller voir le VAR (l’arbitre l’a reconnu ensuite), ce qui rend la procédure illégale, les joueurs n’ont pas à inciter l’arbitre à le faire. Un braquage.”

Les propos de Grégory Schneider devraient une nouvelle fois relancer le débat sur le triomphe de l’Argentine au Qatar. De nombreuses voix se sont levées après la compétition pour affirmer que Lionel Messi a été avantagé pendant le tournoi, notamment avec de nombreux penaltys sifflés pour son équipe.

