Tiakola en GAV, victime d’une agression après le Bercy de Gazo

Ce jeudi soir, Gazo a assuré le spectacle à l’Accor Arena et a convié Tiakola à son concert. Cependant, la soirée s’est très mal terminée pour son compère, qui a fini au commissariat après avoir été victime d’une agression et s’est retrouvé en garde à vue le temps que les forces de l’ordre parviennent à résoudre toute cette affaire.

Tiakola agressé dans un guet-apens !

Pour son concert à Bercy, Gazo a fait le bonheur de son public en interprétant sur scène ses plus grands hits avec de nombreux invités, tels que Freeze Corleone, Koba LaD, Soolking, Timal, Kalash ou encore Tiakola. Malheureusement, l’après-concert ne s’est pas conclu comme prévu pour ce dernier nommé. Un peu avant minuit hier soir, un 4×4 a enfoncé la barrière automatique d’un commissariat situé à Noisy-le-Grand, suivi d’un autre véhicule. Dans la première voiture accidentée se trouve l’ancien membre du groupe 4Keus et deux autres passagers. Le rappeur affirme aux policiers avoir été poursuivi par l’autre voiture, comme rapporté par le média Actu17.

L’accident a eu lieu après 23h ce jeudi. Tiakola, avec son manager et un proche dans une Range Rover, assure avoir été abordé par des individus hostiles sur l’A4 suite à leur départ du concert de Gazo à l’Accor Arena avant de se rendre au commissariat de police le plus proche et d’y pénétrer en brisant la barrière. “Les agresseurs étaient plusieurs, et l’un d’eux a asséné un coup de marteau sur le pare-brise de leur voiture pour tenter de les immobiliser“, décrit une source de l’affaire au média. Au moment de l’interpellation, le chanteur a précisé avoir en sa possession 25 000 euros avant d’être placé en garde avec les autres protagonistes le temps des investigations des enquêtes. Les vidéos des caméras de surveillance ont ensuite confirmé que l’auteur est tombé dans une embuscade.

🚨GAZO & TIAKOLA n’ont même plus besoin de chanter😭 Quel BERCY incroyable ! pic.twitter.com/uPOBKATyVE — DailyRap (@DailyRapFrance) November 16, 2023