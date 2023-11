Gims répond enfin sur le pire featuring de toute sa carrière

On connaît le pire featuring de la carrière de Gims, et cela ne va vraiment pas plaire à Booba ! L’embrouille entre les deux légendes du rap français vient de reprendre suite à la dernière interview de l’ex-leader de la Sexion D’Assaut qui s’est ouvertement moqué du fondateur du 92i en répondant aux différentes questions de la journaliste.

La collaboration au sommet de Booba et Gims a déçu !

Au mois de novembre 2013, Booba et Gims font sensation avec l’annonce d’une collaboration inédite entre eux pour la réédition de l’album “Futur 2.0” de B2O. Après s’être affiché en compagnie des membres de la Sexion D’Assaut, Kopp invite Meugui, qui à l’époque multiplie les tubes, pour une connexion inédite sur le single “Longueur d’avance” produit par Therapy, Therapy 2093 et Chichi 2031. Il y a dix ans, ce featuring était très attendu par les auditeurs, mais le morceau, avec 3,6 millions de streams sur Spotify, n’aura pas vraiment le succès espéré et n’entre pas en rotation à la radio. Cette chanson sera la dernière et unique collaboration entre les deux artistes qui par la suite vont entrer dans un clash qui perdure toujours aujourd’hui. Ce titre en commun avec le DUC a marqué le frère de Dadju, comme il vient de le confier dans une nouvelle interview, mais pas vraiment de la meilleure des façons.

En effet, dans un entretien pour le programme Yeux Ébènes, Gims a été interrogé par la journaliste sur le plus gros flop de sa carrière et s’il peut l’expliquer. Meugui précise avant de répondre qu’il faut nuancer le terme d’échec et commence à argumenter sa vision en citant son dernier projet solo en date paru l’année passée “Les Dernières Volontés de Mozart“.

Meugui assure avoir voulu produire un titre bien différent avec B2O !

“Il y a deux façons de voir les choses. Tu peux avoir ton flop personnel qui peut être une réussite et un flop dans le sens où l’album n’est pas bon, rien n’est bon, c’est nul, tu vois ce que je veux dire.” explique Gims avant citer son dernier album solo, “Oui, donc si je dois retracer ma carrière discographique, mon album qui aura le moins fonctionné, je pense que c’est le dernier, en termes de popularité, d’achat, mais en termes de qualité, je le classe dans peut-être les 3 meilleurs, en termes de musicalité pour moi personnellement”. Il nuance ensuite cet échec, “si on voit d’un regard achat, de comparaison de chiffres, ce sera l’album qui aura le moins fonctionné. Donc si on veut, on peut appeler ça un flop, un album, il finit à 100 000 ou 200 000 ventes, chacun a une vision. Mais oui, mon flop, ça serait sur toute ma carrière, ça serait le dernier.”.

La journaliste le questionne ensuite sur un flop personnel qui n’est pas forcément un flop pour le public. Il cite sa collaboration avec Booba sans citer son nom explicitement, en le surnommant Winnie l’Ourson pour le ridiculiser par rapport à son nom de scène en rapport avec un dessin animé. “Mon son avec Winnie, hein, Winnie, pour voir, je peux bien en parler. C’est un son, ça aurait pu être bien, mais moi, j’avais une meilleure idée, il a proposé un son éclaté“ raconte Gims avant de confier les détails de l’enregistrement du titre en studio et de leur rencontre qui ne lui a pas vraiment laissé un bon souvenir. “Après bon, j’ai dû le faire, j’avais fait un couplet, un truc, je ne sais pas, ils ont mixé bizarre, mais voilà… ça, c’est vraiment une perte de temps. Je suis allé, c’était un studio, je ne sais pas où, caché quelque part, comme il se cache, donc il est dans des labyrinthes, studio, tu descends, y a des post-its. Arrivé là-bas, tu vois, il est là le gaillard. Ouf, j’ai posé le truc, au final le son c’est KO.”, a-t-il conclu.

B2O risque de ne pas aimer cette déclaration de Gims en réponse à la question sur le plus gros flop des featurings de toute sa carrière ! Au mois de septembre 2022, Booba avait également qualifié ce featuring d’“éclater”, les deux rappeurs semblent donc en accord sur la qualité du morceau qu’ils sont sortis, mais se rejettent la faute.