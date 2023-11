Le rap français en deuil, rend hommage à Morad de la Scred Connexion

Les témoignages se sont multipliés ce dimanche suite à l’annonce du décès à l’âge de 46 ans du rappeur Morad de la Scred Connexion d’une crise cardiaque pour lui rendre un dernier hommage.

Le groupe Scred Connexion a publié un communiqué le 19 novembre sur les réseaux pour annoncer une triste nouvelle, la mort d’un des membres du groupe, Morad. Rapidement sur le web, on a pu découvrir de nombreux hommages à l’artiste qui a marqué l’histoire du rap français avec la Scred Connexion. “Un des morceaux que j’ai le plus saigné dans ma jeunesse… repose en paix Morad” a par exemple tweeté Sam’s en relayant le titre “Avec ce qu’on vit” de Koma avec Morad en featuring, un titre que le rappeur havrais Tiers Monde a aussi relayé avec le message, “Les diamants sont éternels. Merci”, “Dédicace pour le frère Morad” a réagi Kamelancien.

Dj First Mike a également retracé la carrière de Morad en musique sur la radio Mouv’ avec des extraits de ses couplets les plus marquants et de ses collaborations, “On a appris la mort de Morad hier… C’était une véritable légende du rap français” déclare-t-il. D’autres se remémorent son couplet dans le titre “Du mal à se confier” de la Scred Connexion, “L’impression d’étouffer tant qu’on a du mal à se confier. Souvent déçu par ceux à qui on a eu tort de se montrer. Ou le tort de rencontrer le regret de ne pas s’être méfié. Mais c’est nos vies qu’on joue et personne pour te sortir de ce guêpier.”.

On a appris la mort de Morad hier… C’était une véritable légende du rap français 🇫🇷 🎙️ @djfirstmike nous dit tout sur ce soldat parti trop tôt pic.twitter.com/8ujYdyOjf1 — Mouv’ (@mouv) November 20, 2023

Les diamants sont éternels Mercihttps://t.co/bQ0a8xqCAC — Tiers  (@Tiersmonde) November 20, 2023

Repose en Paix Morad 🕊️

Los incas samplés par Cutee B ça donne Le Beat qui Tue de Morad. 🔥🔥 pic.twitter.com/20D7u7xfXG — SIMS (@sims_samples) November 20, 2023

Morad 😢. Repose en paix. — Frederic Driver (@drivermc) November 19, 2023

On habitait la même rue Laghouat à Barbes ! On avait la même passion ! Repose en paix frère. Paix sur la famille Nafa . #morad #scredconnexion pic.twitter.com/DnzBFxGgQh — JP MANOVA (@JPManova) November 19, 2023

Un des morceaux que j’ai le plus saigné dans ma jeunesse… repose en paix morad 😢 Allah y rahmo 🤲🏿 https://t.co/WOSMjEWQvH — Sam’s (@SamsOfficiel) November 19, 2023

Comme vous tous, nous apprenons aujourd’hui la disparition de Morad, membre du groupe emblématique Scred Connexion. Le rap français perd l’un de ses plus grands talents. Toutes nos pensées vont à sa famille, ses proches et ses frères d’armes au sein de la Scred 🕊️ pic.twitter.com/E8FrCwfKRp — La Place (@LaPlaceHipHop) November 19, 2023

L’impression d’étouffer tant qu’on a du mal à se confier. Souvent déçu par ceux à qui on a eu tort de se montrer. Ou le tort de rencontrer le regret de ne pas s’être méfier. Mais c’est nos vies qu’on joue et personne pour te sortir de ce guêpier. Morad • Du mal à se confier pic.twitter.com/JDMGSayimX — Citations Rap (@Citations_rapfr) November 19, 2023

Doa pour le frère morad pic.twitter.com/sR07Zldm0Q — kamelancien (@kamelancienvrai) November 19, 2023