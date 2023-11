“Maes, grand bandit qui fait sa baltringue”, Poupette répond à Aqababe

Leur conflit va très loin ! Le blogueur Aqababe vient d’être agressé à son domicile par des hommes masqués. Il a porté plainte au commissariat et a lancé de graves accusations contre Poupette, qui répond en impliquant Maes dans toute cette sombre affaire.

Poupette traite Maes de baltringue !

Après l’affaire des placements de produits frauduleux et la polémique d’une fausse cagnotte pour un orphelinat au Maroc, Poupette Kenza est encore impliquée dans un nouveau scandale suite aux révélations d’Aqababe. Connu pour faire des révélations sur les peoples via ses réseaux, le blogueur vient de subir une agression par un groupe d’individus armés qui l’a séquestré dans son appartement avant que les forces de l’ordre n’interviennent pour le secourir, mais les agresseurs ont réussi à prendre la fuite. Le jeune homme a révélé toute l’affaire sur Twitter en affirmant que l’influenceuse est à l’origine de cette attaque.

“J’ai pris un coup de crosse dans la tête, je suis allé au commissariat puis à l’hôpital pour faire constater mes blessures”, a décrit Aqababe en assurant que la scène a été filmée par les caméras de surveillance installées à son domicile et explique que cette attaque est survenue alors que Poupette Kenza a publiquement dévoilé sur le web son adresse vendredi dernier. “Je remercie d’ailleurs la police qui a été extrêmement rapide, qui me prend au sérieux”, a ajouté le blogueur pour répondre à ses détracteurs qui le traitent de menteur. L’influenceuse a ensuite répliqué en faisant référence au passif avec Maes qui aurait fait fuiter une conversation privée pour démontrer ne pas être coupable de cette agression.

Les lourdes accusations d’Aqababe contre l’influenceuse !

“Bon vu que mon nom est encore cité même pendant que je dors, je vais prendre le temps d’y répondre. Il y a une conversation qui vient de sortir entre Maes, grand bandit du rap qui fait sa baltringue en envoyant des conversations pour se dédouaner. J’assume pleinement cette conversation, je l’ai même postée sur snap, où est le secret ? Sachez que je continue à confirmer que je n’ai rien à voir dans l’agression inventée de Barbie Aqua. C’est son mode opératoire. À chaque fois que quelqu’un le prend la main dans le sac, il se victimise”, se défend Poupette, pour qui Aqababe a tout inventé pour se faire passer pour une victime.

Aqababe a ensuite réagi aux propos de Poupette : “J’ai plus besoin de te dénoncer, ton plus grand ennemi, c’est toi. Tu insultes tout le monde, tu es vraiment une mauvaise personne, et tu le portes sur ton visage. Lâche Maes, la conversation a fuité, je suis blogueur, c’est mon truc de trouver les preuves. À bientôt au tribunal, grande psychopathe”. Maes, de son côté, n’a pas fait de commentaire sur cette affaire alors qu’il avait passé à tabac le blogueur il y a quelques années et qu’il vient de provoquer Booba pour un sparring à Dubaï.