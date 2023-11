Gims écrase Booba sur les streams et le prouve en chiffres

En pleine offensive contre Booba, Gims vient encore de charger son rival dans diverses publications sur Twitter, et il vient notamment de démontrer être bien plus populaire sur les plateformes de streaming, chiffres à l’appui, pour prouver son affirmation.

Gims est sans pitié contre Booba, et tout y passe pour tenter de le ridiculiser. Après les moqueries avec des montages de photos, des piques sur sa famille, sa richesse, concernant ses voyages en jet ou un showcase annulé à Dubaï, Meugui a sorti les chiffres des streams que B2O aime afficher à ses ennemis. Sauf que cette fois-ci, c’est à son tour d’être dans la position de l’offensé.

En effet, avec les chiffres à l’appui, Gims affiche des nombres d’écoutes avec ses titres supérieurs à ceux de Booba. Meugui compte 10 millions d’auditeurs mensuels par mois contre 3 millions pour B2O. Le mari s’amuse à mettre en évidence que le DUC n’atteint pas les 100 millions d’écoutes avec aucun morceau, au contraire de lui qui en possède plusieurs dans sa discographie, et même plus de 200 millions avec le single “Est-ce que tu m’aimes ?”.

Gims n’hésite pas à qualifier le style des singles de Booba de “moyen âge” et commente qu’ils ne passent pas la barre des 100M. En parallèle de ses critiques, Gims affiche le score du dernier single de Booba, intitulé “Sport Billy”, qui plus d’une semaine après sa parution vient à peine de franchir le million de vues ce week-end. En bref, Gims ne semble pas assagi et est toujours prêt à s’en prendre à Booba, qu’il a aussi accusé d’être une balance dans un tweet, même si la raison de ce soudain acharnement reste inconnue et laisse perplexe.

Je vois que t’as que des sons du moyen âge qui stream, pas un seul qui passe la barre des 100M, ta douleurs doit être pure Winny… 🤲🏾 pic.twitter.com/7TW6cV5KeV — G I M S (@GIMS) November 23, 2023