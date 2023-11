Arsenal – Lens en streaming live direct

Arsenal vs Lens, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming légal. Ce soir à partir de 21h à l’Emirates Stadium de Londres, c’est le cinquième match des poules de la Ligue des Champions saison 2023/2024 pour le club Lensois. L’équipe entrainée par Franck Haise compte pour le moment 5 points dans le groupe B et peut toujours rêver d’une qualification.

Les Lensois prendraient une sérieuse option pour la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mercredi soir face à Arsenal et peut espérer obtenir un résultat contre les Anglais qu’ils ont réussi à battre au stade Bollaert-Delelis sur le score de 2 buts à 1 avec des buts de Thomasson et Wahi.

La composition de l’équipe d’Arsenal (4-3-3) : Raya – Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko – Rice, Odegaard (captiaine), Havertz – Saka, G.Jesus, Martinelli. La composition probable de Lens (3-4-3) : Samba (capitaine) – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Mendy, Abdul Samed, Haïdara – Sotoca, Wahi, Fulgini.

Vous pouvez suivre en direct légalement à partir de 21h le match avec une souscription à l’offre en ligne de Canal Plus qui est le diffuseur légal du match Arsenal vs Lens en streaming et en haute définition en France ainsi que RMC Sport pour cela, il suffit de souscrire à l’un des abonnements d’une des chaines.