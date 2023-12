Booba décroche le Prix des Musiques Urbaines au Grand Prix de la Sacem

La piraterie n’est jamais finie ! Booba obtient le Prix des Musiques Urbaines au Grand Prix de la Sacem !

Gazo et Booba honorés par la Sacem !

Acteur majeur du rap en France, il a publié plus de 15 albums studio et mixtapes et a vendu près de 3 millions de disques en France et à l’international, le Prix des Musiques Urbaines est décerné cette année à Booba. Un autre rappeur français a été recompencé lors de cette cérémonie, Gazo a obtenu le Grand Prix de la SDRM avec son morceau “DIE”.

Lors d’une soirée exceptionnelle présentée par Waxx ce 30 novembre à la Maison de la Radio et de la Musique, la Sacem a révélé les noms des 19 lauréats de ses Grands Prix 2023 : Benjamin Biolay, Bonga, Booba, Jérémy Ferrari, French Flair, Gazo, Gojira, David Guetta, Hoshi, Mathieu Lamboley, Grégoire Letouvet, Frédéric Maurin, Alexandros Markeas, Sage, Sixun, Richard Valverde et Woodkid ont été récompensés aux côtés de Zaho de Sagazan, Harry Styles et Zazie.

Cette cérémonie constitue chaque année un moment unique au cours duquel la Sacem, par la voix de son Conseil d’administration, salue le travail exceptionnel de 19 créateurs et éditeurs.

« Avec l’ensemble des créatrices et créateurs, éditrices et éditeurs de musique qui sont à mes côtés au Conseil d’administration, nous sommes très fiers d’avoir honoré ces 19 talentueux créateurs et éditeurs. Qu’ils soient des talents prometteurs ou des artistes plus accomplis, ils sont le reflet de la richesse et de la diversité du répertoire représenté par la Sacem ! C’est pour leur maison Sacem et pour leurs pairs une occasion unique de saluer leur travail de création et de célébrer celles et ceux qui nous font rêver ! », Christine Lidon, autrice et Présidente du Conseil d’administration de la Sacem.

