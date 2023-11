Booba veut se débarrasser de Cyril Hanouna dans Complément d’enquête

Tout comme Kaaris, Booba attend avec impatience les retombées du magazine “Complément d’enquête” ce soir sur France 2 à partir de 23 heures. Le fondateur du 92i veut anéantir Cyril Hanouna ainsi que son émission “Touche Pas À Mon Poste”, ainsi que Jean-Marc Morandini et Pascal Praud, pour rétablir le véritable journalisme en France.

Tristan Waleckx et les équipes de “Complément d’enquête” se sont penchés sur les méthodes de Cyril Hanouna dans le nouveau volet du programme télévisé nommé « Cyril Hanouna : Le Nouveau Parrain du PAF ». Dans TPMP, l’animateur de C8, qui n’a pas donné son aval pour ce documentaire, a déjà annoncé qu’il va répliquer avec une contre-enquête. Ce reportage fait le bonheur de Booba, qui a commenté avant la diffusion : « Il y aura un avant et un après Complément d’enquête », et avant de le découvrir, quelques informations ont été relayées dans les médias, comme sur le yacht Lamborghini de 4000 chevaux dont le prix dépasse les 3 millions d’euros, ou encore sur les consignes adressées aux chroniqueurs de son émission, « Dans TPMP, tout est scénarisé. Les chroniqueurs reçoivent des SMS leur annonçant : “Cyril veut que tu dises ça” ».

Le journaliste Tristan Waleckx a également rencontré, pour la deuxième partie de l’émission, Booba pour s’exprimer sur son embrouille avec Cyril Hanouna, sa guerre contre les influenceurs qu’il nomme influvoleurs, ainsi que sa mise en examen pour harcèlement à l’encontre de Magali Berdah ou encore son combat contre les médias Bolloré. Dans un extrait vidéo de cette interview publiée avant sa diffusion, le rappeur français exilé à Miami parle de son lien avec Hanouna. Ils ont tous les deux Vincent Bolloré comme patron en raison de contrats avec le label de musique Universal. “Je lui dirais de se débarrasser de Morandini, de Praud, de Hanouna, de rétablir le vrai journalisme, d’arrêter toute cette mascarade (…) La France est en train de couler”, adresse-t-il comme message.

Sa brouille avec Cyril Hanouna, sa croisade contre les influenceurs, sa mise en examen pour harcèlement contre Magali Berdah, son combat contre les médias Bolloré : on est allé à Miami poser toutes les questions au rappeur @booba invité des fauteuils rouges de #ComplementDenquete pic.twitter.com/Hmf7CslO63 — Tristan Waleckx (@tristanwaleckx) November 29, 2023