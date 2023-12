Booba accepte de se ruiner pour détruire Hanouna et promet de rien lâcher

Cyril Hanouna vient ouvertement d’entrer en guerre contre Booba après la diffusion du dernier épisode de Complément d’enquête dédié à l’animateur de TPMP. Baba a annoncé sa ferme intention de déposer une plainte contre le fondateur du 92i pour ses agissements contre Shauna Events et avoir ensuite créé sa propre société d’influenceurs baptisée « Starting Blok », ou « SBK ».

La diffusion du reportage sur le « parrain du paf » a relancé les hostilités entre Booba et Cyril Hanouna. Le programme de France 2 a notamment révélé les coulisses de l’émission Touche Pas à Mon Poste et a connu un énorme succès d’audience avec plus de trois millions de téléspectateurs. Le lendemain de la retransmission, le présentateur a réagi en livrant son opinion sur la qualité du documentaire et les véracités de certaines révélations avant de s’en prendre à B2O qu’il souhaite poursuivre en justice.

Booba n’est pas impressionné par les menaces de Cyril Hanouna !

Hanouna a déclaré vouloir porter plainte contre Booba pour « parasitisme » suite à la présentation de sa nouvelle structure d’influenceurs, Starting Blok, dont le but est de « promouvoir, accompagner » ainsi que de « développer la carrière de talents en construisant leur image et en optimisant leurs projets ». “Puisqu’on était actionnaire, on est passé de beaucoup d’argent à très peu, je pense qu’on va t’attaquer certainement”, a déclaré l’animateur de TPMP en faisant référence à la chute de Shauna Events. “Maintenant, tu fais du parasitisme puisque tu vas monter ta société alors que tu as dénigré celle dans laquelle nous étions actionnaires”, a-t-il ajouté avant de conclure avec un avertissement : “J’espère que tu as les reins solides financièrement, parce qu’on est le leader mondial. Et on peut faire des procès pendant très très longtemps. On va l’annoncer dans les prochains parce que c’est un très gros manque à gagner”.

“Parasitisme. Pu*ain, j’ai merdé, maintenant, ils vont m’attaquer et me prendre tout mon argent. C’est pas grave, c’est pour la bonne cause. Il me reste au moins mon âme et mes convictions“, a répliqué Booba sur Twitter en réponse aux propos d’Hanouna. Le rappeur français exilé à Miami n’est visiblement pas impressionné par les menaces de l’animateur et ne compte pas se laisser faire. B2O a enchaîné en adressant un message clair à Baba pour poursuivre ses investigations pour lui nuire, “Cyril Hanouna, ils veulent pas te lâcher, c’est dingue ! Je t’ai dit, Complément d’enquête, c’était le début de quelque chose“. Une déclaration de Kopp accompagnée d’une nouvelle concernant l’annonce de Mediapart de préparer une enquête contre Hanouna qu’il compte bien soutenir et relayer.

Parasitisme. Putain j’ai merdé maintenant y vont m’attaquer et me prendre tout mon argent. C’est pas grave c’est pour la bonne cause. Y me reste au moins mon âme et mes convictions. 🏴‍☠️ https://t.co/A9uSn8R5mB — Booba (@booba) December 3, 2023