Booba tente la confrontation avec Hanouna qui se désiste et le menace «On va t’attaquer»

Après la diffusion du “Complément d’enquête” consacré à Cyril Hanouna avec l’interview de Booba en conclusion du programme télévisé, le ton est monté entre les deux hommes. Le rappeur français exilé à Miami a attendu l’animateur de C8 à un événement qu’il a organisé auquel il ne s’est finalement pas présenté avant d’adresser un message d’avertissement.

Booba a attendu Cyril Hanouna qui n’est pas venu

Cyril Hanouna a longuement commenté ce vendredi soir dans TPMP la diffusion du dernier épisode de “Complément d’enquête” nommé “Cyril Hanouna : le nouveau parrain du PAF“, en analysant toutes les déclarations, dont celle de Booba. Le fondateur du 92i a d’ailleurs souhaité une confrontation en face-à-face avec Baba, qui devait se déplacer ce vendredi sur le parvis de France Télévisions, 7 esplanade Henri de France à Paris, en réaction au documentaire diffusé la veille. Un événement programmé auquel le public était convié à participer, sauf que le présentateur de C8 a annulé sa venue au dernier moment, alors que B2O se trouvait sur place en train de l’attendre.

Booba a relayé les images sur ses réseaux et s’est même exprimé face aux journalistes sur sa déception de l’absence d’Hanouna. “Tu es tellement lâche, tu n’es pas venu à ton propre évènement. Quel manque de respect pour tes 40 fans !”, “Hanouna, déçu de toi Baba vraiment, heureusement, j’étais là pour tes fans” ou encore, “Aahhh d’un coup y parle plus de moi le Baba. Internet c’est bien, mais le terrain, c’est plus compliqué“ a commenté le DUC sur Twitter avec les images de cet événement.

L’animateur met en garde B2O !

Dans TPMP, Cyril Hanouna a réagi à l’action de Booba et au lancement de son agence d’influenceurs pour critiquer le rappeur avec ses investigations contre les influvoleurs en ciblant notamment Magali Berdah. “Depuis qu’il a tué Shauna Events, parce que c’est lui qui l’a tué et bien maintenant bizarrement, il a monté sa boîte d’influenceurs“, a déclaré Baba en direct, confirmant les accusations de Kopp contre l’animateur sur ses liens avec Shauna Events avant de passer aux menaces de poursuites judiciaires pour parasitisme, “Tu sais Booba, j’ai un très gros groupe et je pense que puisqu’on était actionnaire à l’époque et qu’on est passé de beaucoup d’argent à très peu, je pense qu’on va t’attaquer puisque tu fais maintenant du parasitisme.”.

“Tu as monté ta société alors que tu as dénigré la société dans laquelle nous étions actionnaires.”, poursuit Hanouna avant d’ajouter contre Booba, “J’espère que tu as les reins solides financièrement parce qu’on est leader mondial et on peut faire des procès pendant très longtemps.”. L’animateur de TPMP a terminé en informant B2O qu’il peut l’appeler au téléphone pour discuter.

