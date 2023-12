Sadek accuse Ninho d’acheter des streams et balance du compromettant

Sadek ne mâche pas ses mots contre les autres rappeurs français en ce moment, et Ninho vient encore d’en faire les frais. Après les révélations de Dek-Sa, NI a répliqué avec un courrier de ses avocats pour demander la suppression de leur récente collaboration sur le single “TP”. Johnny Niuuum a tout dévoilé sur Twitter avant de poursuivre ses attaques contre son ancien compère.

Entre Ninho et Sadek, l’amitié est définitivement terminée ! Le premier nommé figure pourtant sur l’album “Ouvert tout l’été” paru au mois de juin, marquant leur réconciliation. Cependant, depuis cette connexion, le ton est monté entre les deux rappeurs. Dek-sa s’en est pris à NI sur les réseaux, qui a décidé de demander le retrait de leur morceau en commun “TP” de son projet et de toutes les plateformes de streaming. L’artiste originaire de Neuilly-Plaisance a ensuite traité le Jefe d’esclave avant d’annoncer un nouveau titre inédit entre eux sur son prochain projet sans l’accord de ce dernier.

Les lourdes accusations de Sadek contre Ninho s’enchainent !

“Tu te rappelles quand tu m’appelais en sueur parce que tu avais peur de Booba, Ninho ? Et je t’ai dit, ne t’inquiète pas, le fou est là pour toi. Tu aimais avoir le fou à tes côtés à ce moment-là. (…) Humainement, c’est un esclave. (…) Totalement soumis au système. (…) il sera sur NLC2 aussi, qu’il le veuille ou non, il a signé des papiers.”, a déclaré Sadek avant de poursuivre en assurant que Ninho a recours aux achats de streams pour gonfler ses ventes : “Il faut vite revenir à la raison Ninho, que je ne t’entende plus jamais dire la vie de Johnny, esclave et rembourse Chico grand milliardaire en stream chinois, tu lui dois 15 000€ ce n’est rien pour un jefito non ? Si tu veux que je lui passe, tu me rends à moi, tu sais comment je fonctionne.”.

Sadek a aussi répondu à la question d’un internaute s’il a des preuves de ses accusations contre Ninho, mais précise ne pas en avoir qui l’impliquent directement et porte plutôt ses dires contre l’équipe du rappeur : “Honnêtement, je pense même pas qu’il soit assez intelligent pour le faire lui-même, et je l’ai couvert à un moment parce que j’aimais beaucoup Nice et Quick, mais bon, il a été épinglé plusieurs fois ce gros trimard, et je trouve qu’il a perdu de fou en créativité depuis qu’ils ne sont plus là, appeler un album “Ni” c’est quand même du sacré foutage de gueule.”.

Ninho et son entourage n’ont fait aucun commentaire sur les propos de Sadek, qui vient de dévoiler un nouveau single intitulé “Changer” en featuring avec Josman. “Salut Ninho n’appelle pas toute la terre tête de b***, appelle-moi et ça ne changera rien, tu n’as plus aucune solution” a conclu Dek-Sa.

