Koba LaD et Zola produisent leur album en 2 semaines, Booba les dégomme

Koba LaD et Zola viennent d’annoncer l’un des albums les plus attendus du rap français, réalisé dans un temps record que Booba n’a pas validé. Le Boss du Rap Game a ouvertement taclé les deux jeunes rappeurs sur le temps passé en studio pour la production de leur projet commun à venir.

Après le succès de son “Diamant du Bled” en début d’année, Zola prépare déjà son prochain projet qu’il a annoncé à la surprise générale récemment. En effet, l’interprète du hit “Amber” a surpris tout le monde avec la présentation de sa collaboration à venir avec Koba LaD, alors que les deux rappeurs étaient pourtant en conflit depuis plusieurs années, et ce dernier avait affirmé ouvertement ne jamais travailler avec son nouveau compère, mais il est revenu sur sa décision pour acter la fin de leur différend que Booba ne semble pas apprécier.

La cadence exceptionnelle de Zola et Koba LaD ne prédit rien de bon selon Booba

“C’est ça aussi le rap français. Il y a des guerres, mais aujourd’hui c’est l’union. Et préparez-vous parce que ça va être chaud”, a confié Zola pour décrire le choix de s’unir avec Koba LaD pour produire un album collaboratif, avant d’ajouter, “On a fait l’album en deux semaines à Barcelone avec Koba LaD. Mais croyez-moi, no skip.”. Il n’a fallu que deux semaines en studio d’enregistrement pour terminer ce projet entre les deux rappeurs. Cette annonce n’a pas laissé indifférent Booba, qui émet de sérieux doutes sur la qualité de cet opus en commun.

“Écrire un album en deux semaines sous Jack, pilon, rien de mieux pour pondre une grosse merde auditive. Exemple à ne pas suivre“, a commenté Booba dans une story en légende d’une publication avec la déclaration de Zola sur sa période en studio avec Koba LaD pour la réalisation de leur projet, et il ne devrait pas manquer de réagir à la parution de cet album dont la date de sortie n’est pas encore connue.