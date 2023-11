Après leur clash, Zola et Koba LaD, réconciliés, font une grosse annonce.

Une alliance inattendue : des rappeurs rivaux deviennent des partenaires ! Zola et Koba LaD sont en conflit depuis plusieurs années. Même si la situation entre eux ne s’est jamais envenimée, ce dernier avait déjà assuré qu’une collaboration entre eux était impossible. Mais les esprits se sont calmés, et ils ont décidé de faire la paix pour préparer un projet en commun.

“En vrai, il n’y a pas d’embrouille, mais on ne va jamais se calculer. En tout cas, moi personnellement”, avait affirmé Koba LaD par le passé en interview au sujet de Zola concernant leur relation, questionné sur le fait qu’ils étaient en conflit alors que les rappeurs s’étaient déjà embrouillés auparavant sur les réseaux. Les deux artistes viennent de surprendre tout le monde en annonçant la sortie d’un projet en commun à l’occasion du concert de Zola au Zénith de Paris.

L’union fait la force entre Koba LaD et Zola !

L’auteur du tube “Amber” était ce samedi soir sur scène à Paris pour son concert événement au Zénith et a mis le feu à la salle parisienne avec une entrée en mode GTA. Puis, lors de l’interprétation de son dernier titre de son show, le rappeur a rendu hommage à sa défunte mère en portant un t-shirt avec une photo d’elle. Zola a aussi invité Koba LaD à le rejoindre sur scène pour réserver une énorme surprise au public : les deux chanteurs préparent la sortie d’un album collaboratif. Une annonce étonnante, car les deux artistes étaient en froid selon les rumeurs et les déclarations. “C’est ça aussi le rap français. Il y a des guerres, mais aujourd’hui c’est l’union. Et préparez-vous parce que ça va être chaud”, s’est justifié Aurélien N’Zuzi de son vrai nom.

La date de sortie de cet album en commun entre Koba LaD et Zola n’est pas encore connue, mais est annoncée pour prochainement, le premier extrait arrivera donc très rapidement.

Zola et Koba un projet en commun PTDRRRR C’EST LUNAIRE pic.twitter.com/NPdMiiPZsR — RapTime (@RAPTlME) November 18, 2023