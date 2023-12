Très ému, Kaaris évoque le décès de sa mère

On n’avait jamais vu Kaaris comme ça ! Dans sa dernière interview pour le média Oui Hustle, Riska a répondu très sincèrement aux diverses questions du journaliste Le Chairman, notamment sur sa vie privée, et il a accepté de s’exprimer sur le décès de sa maman.

La déclaration émouvante de Kaaris !

La douleur est encore présente. Dans sa vie personnelle, Kaaris a fait face à un événement tragique : la mort de sa mère. Un épisode bouleversant dans sa vie sur lequel il s’est confié dans son entretien avec Le Chairman. Riska déclare ne pas vouloir souhaiter à personne de vivre ce deuil : « Je ne souhaite à personne, même si ça arrive à tout le monde. C’est un truc de ouf. C’est la seule chose sur laquelle tu ne peux pas… Et puis moi, c’était il n’y a pas longtemps, tu vois. Des fois, je suis déconnecté même sur certains trucs. C’était une vraie go, elle était fière, tu vois, elle avait de la distance et tout. Après, elle a beaucoup souffert et tout, comme par exemple, là, elle n’a pas vu, mais elle savait », a décrit le rappeur du 93.

C’est la première fois de sa carrière que Kaaris parle ouvertement de sa famille en interview. Il conclut sa déclaration en faisant référence aux récents événements avec son ancienne compagne. Cette dernière l’a poursuivi en justice pour violences conjugales. Le jugement a eu lieu il y a 4 semaines et en faveur du rappeur avec une relaxe. Aucune condamnation n’a été retenue contre lui.

Kaaris vient également de dévoiler un nouveau freestyle nommé “Rorschach“, produit par Therapy 2093 et Flem, pour la promotion de son prochain album “Day One” à paraître le 15 décembre.