Jul score déjà 10 000 ventes avec “La route est longue” avant sa sortie

Couronné artiste masculin le plus écouté sur Spotify en France cette année et pour la troisième consécutive, Jul prépare la sortie de son nouvel opus nommé “La route est longue” pour ce vendredi 8 décembre. Avant même sa parution, cet opus réalise déjà un gros score de ventes.

Depuis le début de la carrière de Jul, chacun de ses projets est un succès commercial avec au minimum une certification de disque de platine. Son prochain album s’annonce encore comme une réussite commerciale, comme le démontrent les premiers chiffres. L’année passée, à la même période, le J avait réussi à atteindre les 9 800 précommandes avec le projet “Cœur Blanc“, un exploit qu’il vient de rééditer avec “La route est longue” qui vient de dépasser cette semaine le seuil des 10 000 précommandes sur sa boutique en ligne D’or et de Platine, et cela trois jours avant sa date de sortie officielle.

Pour ce 26ème album de sa carrière, le second de cette année, Jul va gâter ses fans avec un projet de 23 morceaux et plusieurs collaborations. Dans la liste des invités figurent Alonzo sur “La fusion”, SDM avec “Miné sur Paname”, PLK pour “Postiché” et enfin Naza sur “Juste un bisou”. Deux extraits sont disponibles avec les singles “J’fais que danser” et “Sensations“, tous les deux ont été clippés avec 4,2 millions de vues pour le premier et 2,6 millions de visionnages pour le second.

À l’occasion de la parution de cet opus, Jul va aussi ouvrir une boutique éphémère à Marseille, au centre commercial des Terrasses du Port, à la Joliette, du 8 au 23 décembre 2023.

Nouveau record de précommandes sur le site D&Pshop (à quelques centaines prêt) Alors même que COEUR BLANC était très hype Vendre toujours autant de CD en 2023 c’est très fort https://t.co/WPQqunsp1S — VENTES JUL (@ventes_jul) December 5, 2023