Maes accuse Booba d’avoir “balancé” Sadek en prison et d’esquiver les RDV

Sadek est actuellement en prison à Dubaï, le manager de l’artiste a confirmé l’information de son incarcération depuis une semaine. Maes vient de réagir à cet emprisonnement en relayant un message accusant Booba d’être à l’origine des malheurs de Johnny Niuuum suite à son récent séjour aux Émirats arabes unis.

Accusé d’être à l’origine de la détention de Sadek, Booba réagit !

Ce vendredi, Sadek dévoile sa nouvelle mixtape NLC2, mais le rappeur ne peut pas en assurer la promotion, car il est en détention depuis sept jours à Dubaï. La cause de cette incarcération n’a pas été révélée par le staff du chanteur originaire de Neuilly-Plaisance. Maes s’est déjà fait son opinion sur cette mésaventure en désignant son rival Booba comme la source de cette interpellation.

En effet, Maes a pris la parole sur le sujet en relayant le message d’un internaute affirmant que le DUC a déposé une plainte à l’encontre de Dek-Sa : “Booba, tu as porté plainte contre Sadek quand tu étais à Dubaï et il est actuellement en détention depuis deux jours. De plus, tu as esquivé tous les rendez-vous de Maes. C’est ça le grand banditisme selon toi ?”. “Welcome to the 92i. La rue sait pourquoi, je suis à Dubaï et on ne te parle pas d’une bagarre“, ajoute-t-il en légende du post.

B2Oba répond à Maes après ses accusations !

Cette publication n’a pas manqué de faire réagir Booba pour démentir être responsable des malheurs de Sadek et traiter le rappeur Sevranais de menteur, d’avoir été une mule pour des dealers et de n’avoir pas réussi à vendre suffisamment de places pour son concert à l’Accor Arena, d’où son report : “Maes, menteur menteur, vous êtes tellement désespérés, on veut voir la plainte. Dis plutôt qu’il s’est fait péter pour un pot de Nutella au jambon. Mensonges comme tes 15 000 places vendues à Bercy, comme la fois où tu as fait semblant d’être détenu à l’aéroport de Dubaï, comme ton passé de dealer à Sevran etc… Tu n’es qu’une mule sans épaules et on le sait tous. Tu as peur et tu sais pourquoi. Tu as voulu jouer un rôle sur Paris que tu n’assumes pas. Il fait chaud dans le désert Georgey, hydrate-toi bien.”.

Évidemment, Maes a immédiatement répondu en constatant que Booba tweete trop et en lui adressant un message afin de fixer un live sur le web pour régler des comptes : “Mais quand je t’ai ramené aux Beaudottes à ta sortie du shtar alors que tes ennemis étaient dans la cité d’à côté, j’étais un menteur ? L’équipe et l’équipement aussi ? La première fois qu’Ibou m’a vu et a fait appel à mes “services” via Diosang, j’étais un menteur aussi ? Qui a fait marche arrière ? Viens, on fait un live, c’est mieux p’tit braqueur de taxi en poneyy“. “Appel à tes services ? Tu es un kidnappeur d’influenceurs, ressaisis-toi. Et t’as fait la mule pour qui tu sais et tu t’es fait péter au premier voyage (source le Parisien). Tu veux faire un live ? Tu vas danser pour la Piraterie ?!“ réplique B2Oba.

Les esprits ne sont pas près de s’apaiser entre les deux rappeurs qui ne cessent depuis de longues semaines de se provoquer sur les réseaux en se rejetant la faute à chaque confrontation physique qu’ils tentent régulièrement de fixer.

.@MaesOfficiel menteur menteur vous êtes tellement désespérés 😂 on veut voir la plainte 👀 Dis plutôt qu’y s’est fait péter pour un pot de nutella au jambon 🤣🤣🤣 Mensonges comme tes 15k places vendues à Bercy comme la fois ou tu as fait semblant d’être détenu à l’aéroport de… pic.twitter.com/DJxKS7p87h — Booba (@booba) December 7, 2023