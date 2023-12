Ademo sort du silence sur la parution du dernier single de PNL « Gaza »

Un retour de PNL pour la bonne cause ! C’est sous le nom de groupe “Un jour de paix” que Ademo et N.O.S de PNL dévoilent un titre inédit pour une parenthèse musicale dédiée à Gaza sur un morceau produit part Boumidjal, HoloMobb, Joa, Snow et Sam Lawson. L’un des deux frères a pris la parole pour s’exprimer sur la sortie de ce single et adresser un message de paix.

En ce début du mois de décembre, affecté par le conflit israélo-palestinien, le groupe PNL a décidé de se mobiliser en sortant d’une absence musicale de quatre années. Après s’être exprimé sur les réseaux pour soutenir le peuple palestinien, le duo revient en musique avec le single « Gaza » afin de s’engager publiquement à l’aide de leur art pour faire passer un message de paix. En marge de la mise en ligne de cette chanson, Ademo a aussi publié un long communiqué dans lequel il écrit tout d’abord :

Bonjour, Shalom, Salam. Je n’aurais jamais pensé vivre ça un jour. Cette douleur me transperce au plus profond de mon âme. Pour l’amour de nos vies. Permettez-moi, à notre époque où nous sommes témoins d’un massacre qui se déroule si près de nos cours et de nos âmes en Palestine, de prendre la parole et de poser un message d’espoir et de paix. Nous avons longtemps porté le poids de tout ce qui se passe en ce moment, sans avoir la possibilité d’être entendus de manière pacifique. Dans ces temps où l’heure est à la polémique, à la division, à l’incompréhension, à l’incapacité d’agir face à une violence grandissante et de plus en plus discutée et banalisée.

Ademo a ensuite poursuivi son message dans cette prise de parole concernant ce titre de PNL :

J’ai prié. J’ai demandé au ciel de me guider pour apporter ma pierre à l’édifice sur notre planète bleue. De me guider pour éveiller les âmes, car c’est tous ensemble, unis, que nous arriverons à changer le mal en bien, que ce soit ici ou à des milliers de kilomètres. Ensemble soyons fier, vous, ma famille, nos proches, ceux qui ont laissé leur âme sur ce morceau, de porter un message au nom de l’humanité, qui, j’espère, nous rassemblera et nous sensibilisera, quelle que soit notre religion, notre couleur de peau ou notre situation sociale.

En relayant le lien d’écoute du titre « Gaza » dans sa publication, le rappeur parisien a conclu :

Nous avons décidé de ne pas sortir ce morceau en mon nom, mais au nom d’’Un Jour de Paix’. Simplement parce que je ne dois pas être considéré comme l’artiste ayant créé cette musique, nous sommes tous le fruit de ce que vous allez écouter aujourd’hui. ‘Gaza’, faisant l’objet d’un gén.ocide à l’heure où j’écris ce message, est un exemple de résistance et de foi au nom de tous les opprimés de notre monde. Continuons à prier, à dénoncer, ne fermons jamais les yeux. Aimons-nous vivant. En rêvant d’amour et de paix autant que possible. Au nom de tous les innocents victimes des décisions criminelles prises par nos gouvernements. Ce soir on aura balancé une prière à une belle étoile. Dieu est grand.