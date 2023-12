Rihanna et Kalash, ça va arriver

Rihanna et Kalash, ça pourrait bientôt être officialisé ! L’interprète de Mwaka Moon avec Damso n’en finit pas de faire parler de lui avec ses récentes révélations.

Après avoir fait le buzz en déclarant que les ennemis de Booba, comme Rohff, l’ont contacté pour s’allier à eux afin de réaliser une collaboration, c’est une information encore plus incroyable que vient d’annoncer Kalash. Il vient d’évoquer ses éventuels featurings à venir lors d’une discussion avec les internautes sur Twitter, en répondant aux différentes questions du public pendant une heure. Le chanteur n’a pas fait dans la langue de bois et s’est confié très sincèrement.

Kalash a d’abord expliqué que son projet en commun avec Damso ne s’est pas finalisé et ouvre la porte à un autre projet collaboratif avec Jul, “Avec Dems on en a fait un en 2018, mais on ne l’a pas fini, mais il est violent. Sinon, je pourrais en faire un avec Jul”. Il a ensuite confirmé la rumeur d’une featuring avec Hamza pour un titre zouk entre les deux artistes, “On l’a déjà enregistré en plus”. Il confesse toutefois ne pas donner plus d’indications sur cette connexion. L’artiste franco-martiniquais a par la suite tenu des propos très étonnants en suggérant qu’il pourrait travailler avec une star internationale, Rihanna, “Je pense que ça va arriver“.

Kalash n’a pas confié davantage de précisions sur cette possible connexion avec Rihanna et a aussi révélé avoir été contraint d’annuler un featuring avec Koba LaD en raison d’un différend avec Booba à l’époque des faits. Alors qu’un projet avec le rappeur de Sevran était en cours, il a préféré opter pour une collaboration avec B2O. “Est-ce que certains artistes ont déjà refusé de sortir un feat avec toi à cause de Booba ?”, l’a questionné un fan. “Oui, un seul. J’avais un feat prêt à sortir avec Koba et le clash avec Booba a commencé. Son équipe nous a contactés pour nous dire que Koba voulait annuler, car il a des projets en cours avec Booba et qu’il ne voulait pas entrer dans ça. Mais en mode vraiment poli et tout. J’ai trouvé ça dommage”, a-t-il répondu.