Rohff réplique aux révélations d’une demande de feat à Kalash, Booba en rigole

La réponse de Rohff à Kalash concernant une demande de featuring de sa part, recalée par ce dernier, n’a pas tardé. Housni a livré sa version des faits et cette histoire a amusé Booba qui n’a pas manqué l’occasion de réagir pour se moquer de son rival.

Lors d’une session de questions/réponses avec son public sur le web, Kalash a affirmé avoir décliné une invitation de featuring de Rohff, faite suite au début de son clash avec Booba. Plusieurs ennemis de B2O lui ont demandé de s’allier à eux pour une collaboration, et il a cité le nom de Gims. Le rappeur franco-martiniquais assure qu’il a refusé la proposition d’enregistrer un titre en commun avec l’artiste du 94, mais ce dernier dément cette version et a donné son histoire, qui est bien différente.

“Je ne rêve pas dans ta vidéo, tu dis bien ‘Rohff m’en a parlé’. Ah bon ? Je ne t’ai jamais parlé une fois de ma vie, je suis toujours à jeun et j’ai une très bonne mémoire. Faut donner une vraie preuve de demande, un mail ? Ou peut-être faut-il ne pas écouter les mythos qui veulent organiser des feats au nom des gens.”, explique Rohff qui confie avoir en effet rencontré Kalash, mais n’avoir à aucun moment demandé de travailler ensemble. Il se justifie du fait que leurs styles de musique ne s’assemblent pas. “C’est fatiguant, en toute humilité, nos styles ne collent vraiment pas, c’est pour ça que je ne t’ai rien demandé quand on s’est croisé. Ça ne m’a même pas traversé l’esprit. Ne te vexe pas pour ça, tranquille, ce n’est qu’un malentendu.”, décrit Housni en prétextant un malentendu. Kalash a ensuite répliqué en réaffirmant ses précédents propos : “Vous avez bien demandé une collaboration.”.

Cette histoire n’a pas échappé à Booba, qui a commenté en vidéo “Apaise ton cœur frère, il faut apaiser. Toujours pas certifié par la SNEP ? Aïe aïe aïe…“ tout en relayant les échanges entre Kalash et Rohff en lui rappelant qu’il n’a toujours obtenu aucune certification de la SNEP.

.@rohff @snep do you know this guy? 🤣 pic.twitter.com/2hF7gLfa1e

— Booba (@booba) December 11, 2023