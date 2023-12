Kalash harcelé par Rohff et Gims pour un feat suite à son clash avec Booba

En 2019, un clash entre Booba et Kalash a éclaté, marquant la fin de leur collaboration. Depuis, les tensions se sont apaisées entre les deux hommes. Ce dernier nommé est revenu sur ce conflit en faisant des révélations sur les réactions des rivaux du DUC après le début de ce différend, affirmant que Rohff et Gims ont voulu travailler avec lui en insistant pour enregistrer un featuring.

Kalash répond sans langue de bois sur Booba, Rohff et Gims

L’embrouille entre Booba et Kalash a eu lieu suite aux titres “Mwaka Moon” et “JTC / Praliné” de l’artiste franco-martiniquais avec Damso. Après avoir subi de nombreuses critiques de B2O, les esprits se sont calmés. “Il n’y a rien de tendu avec Booba, ça va, tout va bien, tout roule“, avait ensuite assuré Kevin Valleray de son vrai nom dans une interview en 2021. Lors d’un échange à l’occasion d’un live sur les réseaux avec les internautes, il est revenu sur les tensions passées avec Kopp et a fait quelques confidences, comme sur la possibilité d’un featuring avec Rohff. “Un feat avec Rohff ? On en a parlé. Rohff m’en a parlé, mais ce n’est pas un truc qui m’intéresse“, a-t-il répondu.

Kalash s’est ensuite confié plus en détails sur la raison de ce refus de collaborer avec Housni ou encore Gims, qui l’ont tous appelé pour travailler ensemble, selon ses propos dès sa séparation professionnelle avec Booba. “C’est-à-dire qu’à un moment, tous les ennemis de Booba, sans manquer de respect à Rohff hein, tous les ennemis de Booba m’ont appelé. Tous, pour faire un feat. Si on ne s’est pas appelé avant, ce n’est pas parce que j’ai clashé avec Booba qu’on va s’appeler. Avec Gims, Rohff… plein, plein”, décrit-il avant de parler des soucis entre Booba et ses rivaux en expliquant la différence avec lui.

Rohff et Gims voulaient en effet s’ailler à Kalash suite aux clashs qu’ils ont en commun avec Booba ! “Je pense que la différence entre nous, c’est qu’à Paris, ils accordent trop d’importance au mal que Booba, entre guillemets, leur ferait. Moi, je trouve ça tellement drôle. C’est pour ça que ça me fait très mal quoi. Ça me fait super mal, mais en tout cas, c’est drôle“, commente Kalash avant d’adresser un message directement à Rohff qui ne risque pas d’apprécier ses déclarations : “Il ne faut pas mal le prendre. Vous avez proposé, on a décliné poliment. Mais vous avez bien demandé une collaboration. @Rohff“.