Salahdine Parnasse – Adrian Bartosinski en streaming video

Salahdine Parnasse vs Adrian Bartosinski, suivez le combat au sommet du MMA en direct à partir de 20h30 ce samedi. Comment suivre le match en direct en streaming légal sur RMC Sport 2. Ce soir, dans la ville de Gliwice, en Pologne, c’est un face-à-face très attendu pour la discipline des arts martiaux mixtes (MMA pour mixed martial arts) en France. Le pratiquant franco-marocain va essayer d’obtenir le titre de champion dans une 3ème division au KSW.

Avec un impressionnant palmarès de 19 victoires sur 21 combats, un match nul et une seule défaite à 26 ans, Salahdine Parnasse va affronter le combattant polonais de 28 ans, Adrian Bartosinski, encore invaincu dans l’octogone avec 13 victoires à son actif en autant de combats. Ce dernier est l’actuel champion en titre des welterweights du KSW. En un peu plus d’une année, Parnasse a obtenu le titre intérimaire des poids légers contre Rajewski, avant d’être champion du monde dans cette catégorie suite au forfait de Ziolkowski. Lors du KSW 85, il a ensuite triomphé de Ruchala et peut désormais rêver de rejoindre l’UFC. Mais il aura fort à faire cette nuit contre l’athlète polonais qui n’a pas connu la défaite en 13 combats.

Déjà champion des -66 et -70 kilos au KSW, Salahdine Parnasse va tout faire ce samedi soir afin de réaliser un incroyable exploit en prenant la ceinture des -77 kilos et ainsi être le tout premier champion dans 3 catégories en simultané dans toute l’histoire du MMA.