Booba s’acharne sur la chute de Kaaris avec les chiffres de son album

Comme souvent avec tous ses rivaux, Booba scrute de près les ventes d’albums et de singles, notamment en streaming ou encore le classement dans le Top 50. Le dernier album de Kaaris paru le 15 décembre n’a pas échappé à la règle et avant même que les ventes sur les trois premiers jours ne soient communiqués, B2O s’est fait son avis sur les chiffres à venir. Le DUC a posté un tweet d’une conversation avec une personne qui s’amuse à suivre les classements des morceaux de Riska sur les applications de streaming. Pour commencer, le titre le mieux classé sur Spotify, est le featuring en compagnie de SCH sur le morceau “Automatic“. Le morceau a chuté de 58 places et pointe à la 182ᵉ position du classement du Top Singles sur la plateforme.

Dans la suite de la conversation, apparaît le classement sur Apple Music avec la chanson “Panama” sur laquelle figure Hamza en featuring. Le single est 73ᵉ dans le Top, suivi de la collaboration avec SCH, 77ᵉ, et enfin le titre “Le prix de la réussite” se place en 79ᵉ position. “Le coulage, le coulage, le coulage, le coulage…“, s’amuse Booba en légende de la publication, tout en mentionnant le compte de Kaaris sur le réseau social pour tenter de l’interpeller. Kopp a ensuite partagé un extrait vidéo de l’interview de Riska sur France Inter avec une séquence dans laquelle un certain malaise est ressenti lorsque la journaliste parle du rappeur en le citant par son vrai nom, “Gnakouri Armand Olivier Okou”. Ce dernier dément l’information, son véritable identité est Gnakouri Okou.

À noter toutefois que, malgré les chiffres publiés par Booba, le dernier clip de Kaaris “Le prix de la réussite” a atteint le million de vues en quatre jours d’exploitation sur YouTube et qu’il faudra attendre ce vendredi pour connaître les chiffres de ventes de l’album “Day One”, qui pourra également compter sur les ventes de la version physique alors qu’il a confié ce projet est sans doute l’avant-dernier de sa carrière.

