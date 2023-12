Kaaris affronte un fan et se fait détruire

Kaaris choqué par son fan sur un blind-test spécial Kaaris, la séquence est à mourir de rire !

En pleine promotion de son album Day One sorti ce 15 décembre, Kaaris a accepté l’invitation du média Interlude pour participer à un petit jeu dans un blind-test un peu spécial face à son plus grand fan, qui n’a pas hésité à le défier dans ce face-à-face.

Kaaris battu par son plus grand fan et c’est très drôle !

Disponible depuis vendredi dernier, le septième album de Kaaris compte 17 titres, dont le single Mobalpa, ainsi que quatre invités avec les collaborations de Koba LaD, Hamza, SCH et Kerchak. Riska enchaine les interviews pour promouvoir cet opus et apparaît dans les émissions de différents médias ces derniers jours, avec un passage remarqué chez Interlude où il a accepté de se prêter au jeu d’affronter un fan pour reconnaître ses morceaux dans un blind-test très original.

“Qui connaît le mieux Kaaris ? Kaaris lui-même, ou Alpha, un fidèle supporter ?”, c’est ce que vous pouvez découvrir dans le programme “Fan VS Artiste” d’Interlude, dans lequel un artiste est défié par un fan dans quatre épreuves : le Time-Bomb, la Tracklist, Devine la Punch’ et enfin un Blind-Test. Face à un adversaire très à l’aise et connaissant par cœur sa carrière, Riska a eu fort à faire et l’élève a dépassé le maître. En effet, le jeune a réussi à battre le rappeur du 93 grâce à son impressionnante connaissance de la discographie de son idole.

“J’avais neuf ans. Tu m’as bousillé ! Un jour, mon frère est venu et il m’a vu en train d’écouter Zoo, il m’a dit : “Tu n’écoutes plus de rap.” J’étais puni de rap à cause de toi”, a confié le jeune homme sur l’âge auquel il a commencé à écouter les morceaux de Kaaris.