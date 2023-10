Abou Debeing gagne son 1er combat pro de MMA en 28s, Gims réagit

Le rappeur Abou Debeing est prêt pour sa reconversion dans le MMA. Après son combat triomphant dans l’octogone le mois dernier face à Ludovic Fidèle dans le cadre du AEF Championship dans la catégorie des moins de 77 kilos, l’ancien membre du Wati B vient de remporter son premier face-à-face dans la cage en professionnel dans la ligue de l’Hexagone MMA et il a reçu les félicitations de ses compères rappeurs comme Gims.

Le pensionnaire de The FULL FORCE, un club de MMA du treizième arrondissement de Paris, a dévoilé cet été sur ses réseaux sociaux sa transformation physique pour annoncer son intention de se lancer dans le MMA et il a tenu parole. Suite à un premier combat le 14 octobre dernier avec une victoire au deuxième round par soumission, Abou Debeing est déjà remonté dans l’octogone aux Pays-Bas ce week-end avec un nouveau triomphe par soumission en moins de 28 secondes face à Arnaud Recizac, un autre combattant français.

« 1er combat entre pros à l’ @hexagonemmafr, victoire au 1er round en 28 secondes par soumission ! On continue notre route, merci à tous ceux qui donnent de la force. Merci à mes coachs @mehdibenlakhdhar et @taylor_d.i_lapilus ainsi qu’à mon préparateur physique @amad_coach. L’aventure continue… », a commenté Abou Debeing sur Instagram en relayant les images de son combat pour remercier ses entraîneurs.

« La fight week est terminée, marquée par une victoire expéditive par soumission avant la première minute du premier round sur la carte de @hexagonemmafr. Beaucoup ne comprennent pas la démarche, qui à mon sens est plus que respectable et pleine d’humilité, derrière laquelle se cache des heures et des heures d’entraînement, de la détermination et beaucoup de confiance. Deux combats en 15 jours, deux finalisations, une en amateur et une dans les rangs des professionnels : RESPECT. Tu n’as aucune prétention, mais aujourd’hui, tu réalises quelque chose que beaucoup aimeraient réaliser, non pas par manque de moyens, mais par manque de courage. Entre l’aisance sur les réseaux sociaux (je vous vois tous) et la réalité qui est dans l’octogone il y a des milliers de kilomètres. Maintenant, place au repos bien mérité en attendant la suite », a déclaré l’entraîneur du rappeur, Mehdi Ben Lakhdhar après cette victoire.

Plusieurs rappeurs français ont salué la performance d’Abou Debeing. « En pétard », a réagi Gims face aux images du combat, « C’est fort », décrit Maska, ou encore « Magnifique », Vincenzo des Psy 4 de la Rime.