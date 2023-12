La Fouine, agacé par un fan, frappe son smartphone pour le repousser

La Fouine prépare son retour pour 2024 avec la préparation d’un nouvel album et a pu constater qu’il est toujours aussi populaire auprès du public, notamment lors de son séjour en Afrique, au Cameroun. Cependant, un de ses fans a été un peu trop intrusif dans sa vie privée, ce qui l’a agacé passablement.

Discret musicalement depuis la parution de son album “XXI” paru en 2021, La Fouine a fêté ses 42 ans ce lundi 25 décembre et a récemment annoncé son retour en studio pour la préparation d’un nouveau projet très attendu par son public. Le rappeur originaire de Trappes, exilé à Las Vegas, vient également d’aller à la rencontre de son public africain et reste proche de sa communauté sur ses réseaux sociaux. Sur ces derniers, il s’est indigné dernièrement d’un reportage de BooskaP sur sa carrière, qui mettait en avant sa “chute”. L’artiste du 78 a poussé un coup de gueule contre ce média, dénonçant le manque de reconnaissance, avant de tourner la page de cette affaire.

Exaspéré, La Fouine s’en prend physiquement à un fan au Cameroun

Pour oublier cette histoire, La Fouine est parti en voyage au Cameroun en cette fin d’année pour un concert et retrouver ses fans africains. Cependant, l’un d’eux a été un peu entreprenant dans sa vie privée. En effet, un homme a été un peu trop insistant pour prendre une photo avec Laouni, qui n’a pas apprécié ce comportement. Énervé, l’artiste l’a sèchement repoussé en frappant dans le téléphone de l’individu, qui est ensuite tombé au sol.

La séquence est devenue virale sur le web et les internautes se sont étonnés de l’attitude de Laouni. “On ne sait pas s’il a été aussi impoli avec La Fouine. J’ai vu des petits insulter les artistes, je dis ça, je ne dis rien, je défends personne”, “Mais non, Fouiny Baby, pas toi, ni toi, mais jamais toi, alors que tu as toujours été simple et aimable. Ohlala, j’espère que tu t’excuseras auprès de lui et à tout le peuple camerounais”, ou encore “Il est encore énervé de la dernière vidéo sur lui de Booska-P”, ont commenté les internautes face à la vidéo de cette personne qui voulait prendre une photo avec La Fouine.