Voici pourquoi La Fouine est furieux contre Booska-P qu’il dézingue

La Fouine est très énervé contre Booska-P et explique pourquoi il a décidé de pousser un énorme coup de gueule contre le média rap. Après avoir exprimé son énervement contre Booska-P cette semaine suite à une vidéo consacrée à sa carrière, Laouni s’est confié en détail sur les raisons de cet agacement et vient de leur adresser un message de menaces pour régler des comptes en face à face.

La Fouine ne mâche ses mots contre Booska-P et s’explique !

“Ils faisaient quelques vues sur Internet et essayaient de trouver des artistes pour se mettre en avant”, commence à décrire La Fouine dans un live Instagram ce dimanche soir sur les débuts de sa collaboration avec Booska-P, avant que son interlocuteur ne le questionne : “Pour toi, c’est important que Booska-P te suive ?”. “Pour moi, c’est important qu’il n’y ait pas d’ingratitude dans ce game, parce que Booska-P, je fais partie des quelques artistes qui les ont faits. Quand ils venaient chez mes assistants demander des interviews, je leur donnais en exclusivité, quand ils demandaient à venir participer sur mes clips, je les laissais venir, quand ils demandaient d’avoir des morceaux inédits. Je leur donnais mieux que ça quand Skyrock commençait à installer des caméras dans les studios, ils ne voulaient plus que les sites internet viennent pour prendre les images et moi, je jouais de ma notoriété pour que Booska puisse venir avec ses caméras, je jouais de ma notoriété”, explique dans les détails le rappeur de Trappes sur le soutien qu’il a apporté à ce média au début de sa notoriété sur Internet.

La Fouine revient sur la fameuse vidéo publiée sur YouTube intitulée “La Fouine : grandeur et décadence ?“ qui a lancé les hostilités, dans laquelle le journaliste Thomas Guisgand retrace la carrière de La Fouine et la présente comme une chute vertigineuse ces dernières années, de quoi rendre furieux le rappeur français exilé à Las Vegas. “Donc plus tard, tu te rends compte que ce site internet, que tu as fait grandir, que tu as fait mûrir, ils sont là en train de te cracher dessus, ils sont là en train de te blacklister”, raconte-t-il avant de continuer, “parce que moi, je ne me suis jamais vu sur Booska-P, et ensuite, ils se demandent pourquoi tu as moins d’audience, vous êtes des fils de p***, parce que vous négligez notre culture, (…) vous au lieu de nous mettre en avant, (…) vous nous dénigrez”.

Laouni va régler cette embrouille en personne !

“Ils disent des choses bien aussi sur toi dans le reportage”, temporise ensuite son interlocuteur sur le documentaire, mais cela n’a pas assagi La Fouine qui enchaîne : “Je vais t’expliquer, qu’ils disent des choses bien ou pas, Booska-P, n’oubliez pas qui vous a fait. Quand je vous vois en train de suivre les nouveaux du game, et que vous ne suivez pas Rohff, que vous ne suivez pas La Fouine, Sefyu, Soprano, vous êtes en train de suivre toujours les mêmes, vous êtes en train de vous créer des gros ennemis, vous ne respectez pas votre culture, je vous le dis clairement, vous êtes des m*****. Moi, je vis aux États-Unis, quand je vois l’équivalent de Booska-P aux États-Unis, DJ Akademiks, WorldStarHipHop ou The Shade Room, ils “hype” tous les jours les anciens. Ils les respectent, vous, vous les dénigrez, rien que pour ça, vous ne méritez même pas d’être un média hip hop, vous n’êtes plus un média hip hop, vous êtes des m*****”.

La Fouine conclut en parlant de la cérémonie des Flammes en révélant ne pas y avoir été invité et que même s’il avait été invité, il n’y aurait pas participé avant d’assurer, régler cette affaire en personne avec Booska-P et non sur le web : “Je n’ai pas été invité et même s’ils m’invitent, je ne viendrai pas, (…) pour ne pas te mentir, je n’ai même pas suivi le délire des flammes. Je n’ai pas vu ce que c’était, et je n’étais même pas au courant (…) cette histoire, elle ne va pas se finir que sur internet, quand je vais les voir, je vais régler cette histoire”.

Le média rap n’a pour le moment pas répondre à La Fouine et le reportage sur sa carrière est toujours en ligne sur Youtube alors que Booba s’est aussi immiscé dans cette affaire pour soutenir Laouni avant d’aller même jusqu’à lui proposer une collaboration pour un morceau commun afin de clasher Booska-P.