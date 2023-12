Conor McGregor offense encore ses fans en s’exhibant

Les fans de Conor McGregor se souviennent tous de la fois où il avait fait le buzz en s’affichant en pleine mer sur son yacht à Cannes en faisant croire aux internautes que sa femme était en train de lui faire une gâterie. Sa dernière publication sur le web a ravivé les commentaires sur son entre-jambe et il s’en est amusé.

L’entre-jambe de Conor McGregor choque les internautes, les fans en rigole !

Proche d’un retour sur le ring pour combattre après sa longue absence, Conor McGregor a fait pression sur le patron de l’UFC afin de programmer l’événement de sa remontée dans la cage. Dans le cas contraire, il pourrait mettre de côté le MMA pour la boxe. Le combattant irlandais est actuellement plus affûté que jamais et affiche fréquemment des clichés de sa musculature sur Instagram et Twitter. Mais sa dernière photo a suscité des vives réactions du public. Sur celle-ci, il parait tout sourire avec sa ceinture noire en sous-vêtement, vêtu simplement d’un caleçon qui a interpellé les internautes.

En attendant de se retrouver dans l’octogone, Notorious poursuit en effet son entraînement. Après une séance, il a donc décidé de partager fièrement cette photo avec sa communauté. Sa publication a été très commentée avec plus de 2 millions de vues. On peut lire avec humour en référence à ses parties en dessous de la ceinture : “Je n’ai jamais vu un gars plus montrer son paquet sur les réseaux que Conor.” ou encore “Calme-toi mon frère, ma femme te suit.”.

Dans le reste de son actualité, Conor McGregor a déclaré qu’une grande annonce le concernant va tomber pour la nouvelle année, le 1er janvier 2024. Espérons que ce soit celle de son prochain combat.

