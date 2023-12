La Fouine frappe le téléphone d’un fan pour le recaler, il réagit

Une récente vidéo de La Fouine au Cameroun, dans laquelle il repousse un fan en faisant tomber son smartphone, les images ont fait le buzz sur la toile. Le jeune homme a réagi à la séquence dans des propos relayés par les médias locaux.

La Fouine a réagi avec la manière avec de beau geste !

De passage à Douala au Cameroun pour un concert, La Fouine s’est attiré les foudres d’une partie de son public africain suite à la diffusion d’une scène survenue à la sortie de son hôtel le 24 décembre dernier. Un homme attendait de se retrouver face au rappeur pour immortaliser ce moment avec une photo en compagnie de son idole. Sauf qu’au moment de s’approcher de Laouni, celui-ci n’a pas apprécié ce geste et a refusé de prendre un selfie en repoussant l’individu en frappant son téléphone. L’objet est ensuite tombé à terre, alors qu’un témoin de l’incident l’a filmé avant de relayer les images sur les réseaux.

Alors qu’il a sans doute eu peur de subir une agression de ce fan un peu trop intrusif dans sa vie privée, La Fouine n’a fait aucun commentaire sur cet incident et a assuré son concert au Cameroun face à une foule ravie de sa prestation sur scène. Il est aussi allé à la rencontre de la population locale. Les médias locaux ont réussi à trouver l’identité de cette personne, nommée Brandon Ngnie. Ce dernier a finalement pu réaliser son souhait de rencontrer Laouni, l’artiste ayant accepté de prendre une photo en sa compagnie pour faire taire les critiques.

Rancunier, le jeune homme a toutefois déploré sur les réseaux que La Fouine a cassé son téléphone, et ne plus être fan du rappeur qu’il ne semble pas très bien connaître en faisant erreur sur ses origines marocaines et non algériennes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KUNTAKINTE960 (@kuntakinte960)