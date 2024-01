GregMMA pense que son combat face à IbraTV sera plus suivi que celui de Ciryl Gane

À l’occasion d’une interview, GregMMA s’est encore exprimé sur sa possible confrontation dans l’octogone contre IbraTV et continue de faire monter la pression sur ce possible face-à-face avec le YouTubeur qui s’annonce explosif.

Après avoir fait son grand retour dans la cage cet été avec une victoire expéditive face à Gianluca Locicero, GregMMA est désormais prêt à se frotter à IbraTV. Les deux hommes se sont retrouvés pour se provoquer et affirmer leurs intentions de se battre dans les prochains mois. Pour le moment, aucune date n’a officiellement été actée pour ce duel et Ibrahim Tsetchoev a connu un gros coup dur avec une blessure à l’œil qui a failli lui faire perdre la vue après une séance d’entraînement.

À lire aussi : GregMMA termine des Youtubeurs qui prennent cher dans l’octogone

Son combat contre IbraTV fera plus d’audience que les combats de Ciryl Gane selon GregMMA !

Avant de peut-être en découdre avec IbraTV, GregMMA va affronter Martin Horsky et a accordé un entretien au média La Sueur dans lequel il a abordé sa rivalité avec IbraTV et parlé de leur différence d’âge en avouant que cela va être un sacré défi physique. “Je pense que tout le monde va vouloir regarder ce combat. Il y a probablement même plus de gens qui vont regarder ce combat qu’un combat de Ciryl Gane”, a déclaré celui qui est l’un des premiers combattants d’arts martiaux mixtes en France.

“C’est triste à dire, mais c’est ce que je pense. Selon moi, il sera vu sûrement 10 ou 15 millions de fois. Donc c’est excitant, mais tu n’as pas intérêt à te louper mon coco !”, précise l’athlète d’HEXAGONE MMA avant de confier, “On a déjà combattu en lutte. Il m’avait mis la misère au début, puis je suis remonté parce que j’ai un mental de compétiteur. Mais non, il est super solide.”.

GregMMA a ensuite expliqué qu’il va devoir se méfier du “ground-and-pound” de son rival et de “ses amenées au sol”, mais assure que pour tout le reste, il est confiant d’avoir le dessus et prédit un duel stratégique et que physiquement son adversaire est plus fort que lui.