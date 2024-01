Booba affiche son palmarès 2023 : Retraité et toujours au sommet à 47 ans

“Tout ça en retraite” s’est amusé à commenter Booba dans une story en affichant son palmarès de l’année passée, prouvant que même à l’âge de 47 ans, il est toujours aussi populaire auprès des auditeurs, même sans sortir aucun album.

Booba publie fièrement ses trophées et son bilan de 2023

Au mois de mars 2021, Booba a confirmé qu’Ultra est bien le dernier album de sa carrière. Cet ultime opus n’est toutefois pas synonyme de retraite. L’ancien membre du groupe Lunatic avait en effet rassuré ses fans à l’époque qu’il allait continuer à produire des nouveaux singles et réaliser des featurings. Le DUC a tenu parole en enchaînant les titres et des collaborations, notamment avec des artistes de son label, le tout en réunissant toujours des millions d’auditeurs, comme le démontrent les chiffres.

C’est sur le compte Instagram 92i News, sur lequel il sévit depuis ses multiples bannissements du réseau social, que Booba a posté une story sous forme de bilan de l’année 2023, avec six apparitions pour des featurings, deux morceaux en solo, 11 nouvelles certifications du SNEP, dont un double disque de platine, et enfin la récompense du grand prix SACEM musiques urbaines 2023.

En 2023, Booba a sorti les titres “Sport Billy” et “Signé”. Il a collaboré avec Mademoiselle Lou sur “Zénith”, Bilton pour “Panenka”, CHAAX sur “Le Code”, KRN pour “Danser”, Sicario sur “Cyanure” et enfin Usky pour “3.5.7”. Du côté des certifications, il a atteint les 200 000 ventes avec son album “Ultra“, certifié double platine, 7 singles d’or avec “KOA“, “Caméléon” feat Timal, “Dragon“, “Téléphone” feat Sfera Ebbasta, “Bonne journée” feat SDM, “Grain de sable” feat Elia, “Tout gâcher” feat Green Montana, 2 singles de platine avec “Kayna” et “À la folie” puis enfin 2 singles de diamant avec “Ridin’” et “E.L.E.P.H.A.N.T“.