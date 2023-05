Le rappeur Sicario réagit aux accusations de Marwa Loud contre Lartiste

Le rappeur signé sur label de Booba fait des révélations sur les incohérence der l’affaire de la sorcellerie de Marwa Loud contre Lartiste. La polémique a refait surface il y a quelques jours avec un suite aux vidéos de Nabilflix sur cette affaire, la chanteuse a été la première à réagir pour se défendre avant l’auteur du tube Chocolat ne s’exprime à son tour, l’artiste du 92i, Sicario vient également de s’immiscer dans ce scandale.

Le dossier date de 2019 lorsque Lartiste s’est fait passé à tabac par plusieurs individus, les agresseurs sont liés à son entourage et les accusations se sont dirigées vers Marwa Loud, cette dernière aurait usé de la sorcellerie pour lui faire du mal. Elle a démenti cette version des faits et assure que l’enquête en cours va révéler toute la vérité sur cette sombre affaire. Face aux messages de soutien suite aux nouvelles révélations le chanteur a remercié ses fans pour le soutien et affirme que tout cela est de l’histoire ancienne pour lui, « J’ai dit ce que j’avais à dire. Je sortirais peut-être un petit coup d’arrosoir à la fin. Parce qu’il y a encore des choses mais tranquille. ». Le rappeur du 92i vient de s’exprimer sur cette affaire et les révélations Nabilflix pour démolir la version du Youtubeur.

Sicario démonte la version de Nabilflix sur l’affaire Marwa Loud vs Lartiste

« Nabilflix explique nous, à ton public et moi, pourquoi tu as lié la petite Naïma, Allah y rahma, à ton histoire ? Un reportage de plusieurs épisodes où l’intrigue laisse penser que Marwa Loud ou son équipe ont sacrifié Naïma. J’te mens pas, que ce soir Lartiste ou Marwa, j’écoute pas et j’ai pas de parti pris, par contre je lis le journal espèce de petit c*n. » déclare tout d’abord Sicario dans un long message relayé dans une story Instagram avant d’enchainer en ayant fait ses propres recherches. « Naïma a disparu le 17 aout 2020 et a été retrouvée en septembre 2020, la vidéo de Marwa au Maroc date de mars 2019 soit un avant le drame ».

Sicario pointe les incohérences des propos de Nabilflix avant de poursuivre son argumentation, « Tu n’as pas honte de faire un documentaire alimenté par le buzz de la terrible mort d’un enfant en manipulant les dates à ta guise ? Attention l’équipe solide, je sais que vous regardez ce genre de vidéo et grâce à leurs montages, elles sont presque intéressante et vous leur faites confiance parce qu’ils sont pleins de wallah et qu’ils empreintes des empruntent de musulmans. Mais sachez que ce documentaire n’est qu’une fiction, voir une manipulation. Du moment qu’on se trompe sur la date de l’événement majeur pour tirer l’histoire à son avantage ça s’appelle du mensonge ».

Cette déclaration de Sicario démonte les déclarations de Nabilflix dans ses vidéos sur le dossier de sorcellerie entre Marwa Loud contre Lartiste.