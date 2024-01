Gims est le N°1 des 10 rappeurs français les plus écoutes sur Spotify

Avec la montée en puissance de Soolking et Gazo, Gims a fort à faire, mais demeure toujours le rappeur français le plus écouté sur Spotify sur le courant du mois dernier, comme le démontre le récent classement du Top 10 des rappeurs francophones les plus suivis en décembre 2023 sur la plateforme.

Gims reste sur le trône de Spotify !

Depuis plusieurs mois, Gims se maintient en tête du classement des rappeurs les plus écoutés sur Spotify en France avec des millions d’auditeurs. L’auteur de Subliminal est toujours à la première place de ce Top 10 avec, sur le mois de décembre 2023, un total de 11,1 millions d’auditeurs. Il est suivi de très près par Soolking avec 10,2 millions d’auditeurs. Ce dernier monte à la deuxième place et rétrograde Gazo à la troisième place, avec tout de même 9 millions d’auditeurs mensuels. Son projet en commun avec Tiakola est sorti au début du mois de décembre.

Jul garde sa quatrième place avec 7,6 millions d’auditeurs, suivi de Tiakola avec 7 millions, de Ninho avec 6,4 millions et de Heuss l’Enfoiré avec 5,5 millions.

Bien aidé par le succès du single “Petit Génie” avec Jungeli, Alonzo progresse à la huitième place avec 5,4 millions d’auditeurs mensuels. Il est suivi de PLK avec 5,2 millions. Enfin, PNL fait son entrée dans ce classement avec 5 millions d’auditeurs, aidé par leur retour après une longue absence musicale avec le single “Gaza“.

Rendez-vous le mois prochain pour découvrir si Soolking ou Gazo ont réussi à détrôner Gims de la tête de ce classement pour cette nouvelle année. Les deux compères cartonnent depuis de nombreuses semaines avec le tube “Casanova”.