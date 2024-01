Travis Scott affiche sa Lamborghini Urus à 600 000€, un détail indigne

La passion des rappeurs pour les grosses cylindrées n’est pas un secret. Travis Scott n’échappe pas à la règle avec sa magnifique Lamborghini Urus Mansory, mais un détail interpelle les internautes qui remettent en cause le choix de personnalisation de l’artiste de sa voiture.

Un détail esthétique du bolide de Travis Scott ne fait pas l’unanimité

À lire aussi : Ninho reprend le trône à Travis Scott avec son album NI

Avec le triomphe de son album UTOPIA paru le 28 juillet dernier, un projet de 19 titres avec les collaborations de Drake, Playboi Carti, Beyoncé, 21 Savage, Rob49, The Weeknd, Swae Lee, Young Thug, James Blake, Kid Cudi, Future ou encore SZA, l’année 2023 a marqué un tournant dans la carrière de Travis Scott. Il poursuit ses projets artistiques comme avec Fortnite, McDonald’s et Nike. Dans sa vie privée, il a rompu avec Kylie Jenner mais reste un papa exemplaire pour ses enfants. Sa fille Stormi a eu l’honneur de monter sur scène pour le rejoindre à l’occasion d’un concert et il n’hésite pas à afficher ses voitures de luxe sur les réseaux.

Dans son garage, Travis Scott possède plusieurs voitures pour le moins impressionnantes. Devenu l’un des rappeurs les plus fortunés avec son succès musical et ses investissements, il peut se permettre des folies pour s’offrir le véhicule de ses rêves. Le rappeur américain a notamment fait l’acquisition d’une superbe Lamborghini Urus Mansory dont la valeur est estimée à 600 000 euros. Ce bolide aux couleurs marron et bronze ne passe pas inaperçu, mais un détail a perturbé les fans : les jantes blanches.

“En vrai, les jantes ne vont pas avec”, “Les jantes sont éclatées au sol”, “C’est fou d’avoir des sous, mais aucun goût”, “Il a tué les jantes”, “Aucun goût le type” ont déploré les internautes pour s’indigner du mauvais goût du chanteur dans les commentaires de la vidéo.