Lacrim proche de sa fin de carrière, « Je vais arrêter la musique… »

Dans un entretien avec le vidéaste, Nabilflix, Lacrim a confié envisager sa fin de carrière après avoir été questionné sur une supposée affaire de sorcellerie impliquant son ancienne compagne. Le rappeur a expliqué vouloir préserver sa vie privée.

Après avoir parlé de son enquête sur l’accusation de sorcellerie de Marwa Loud à l’encontre de Lartiste en donnant la parole aux deux protagonistes de cette affaire pour s’expliquer, Nabilflix a essayé d’obtenir une interview de Lacrim pour avoir son avis sur les rumeurs de sorcellerie liées à Nel Az, la mère de ses enfants. Cette dernière a assuré que l’artiste l’aurait amené auprès d’un sorcier au début de leur couple : “Je me suis convertie il y a seize ans. Je me suis convertie avant de me mettre avec Karim. La première fois que je touche à ce milieu-là, c’est Karim avec sa mère qui m’ont emmené voir une voyante”.

Nabilflix a tenté d’en savoir un peu plus sur la véracité des propos de Nel Az. Après avoir réussi à obtenir le numéro de Lacrim, il l’a interrogé par téléphone. Le chanteur a expliqué que cette histoire relève de sa vie privée : “J’ai eu une période dans ma vie où je n’allais pas bien. J’ai dû prendre du recul, me mettre en retrait. Faire en sorte d’améliorer les choses dans ma vie, c’est tout ce que je peux te dire. Le reste, c’est trop personnel. Tu m’en demandes trop”.

Le rappeur a ensuite affirmé que le public ne peut pas comprendre les circonstances et a parlé de sa proche retraite musicale : “J’ai bientôt 40 ans. Je vais arrêter la musique. Et le jour où je vais arrêter la musique, je serai 100 % concentré sur mes ennuis. Et je pense que tous mes ennuis s’arrêteront”. “Je fais les causes. Bref, c’est compliqué. C’est comme un long traitement que tu dois prendre. Moi, dans mon cas, je dois me remettre à Dieu et je dois attendre”, a conclu Lacrim en niant avoir eu recours à la sorcellerie. Avant de se retirer du rap game, Lacrim a été productif ces dernières semaines avec la sortie de deux EP, l’un au mois de novembre de quatre titres nommé “Sale époque” et l’autre au mois de décembre de cinq morceaux avec “En attendant Corleone“.