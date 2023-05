Lartiste s’attaque à Marwa Loud en l’accusant d’être une sorcière

Une histoire qui va de plus en plus loin ! Après avoir eu le soutien du rappeur Sicario suite aux accusations de Nabilflix contre Marwa Loud sur le fait d’avoir eu recours à la sorcellerie afin de s’en prend à Lartiste, la chanteuse s’est exprimée sur cette affaire avant de susciter la réaction de l’interprète du tube Chocolat.

Depuis quelques semaines, le scandale entre Lartiste et Marwa Loud a refait surface sur les réseaux suite à la diffusion d’un reportage sur le sujet de la part de Nabilflix. Le rappeur franco-marocain s’est confié sur son agression dans une interview exclusive et a révélé que sa compagne a engagé un détective privé pour enquêter sur son passage à tabac en 2019. Accusée de sorcellerie contre son ancien producteur et accablée par des lourdes accusations, la chanteuse vient de prendre la parole face au Youtubeur pour donner sa version des faits, ce qui a semé le doute sur ce qu’il s’est réellement passé dans cette affaire de marabout, de sorcellerie et sur sa relation avec Lartiste.

Marwa Loud donna sa version à Nabilflix sur la polémique de sorcellerie contre Lartiste

« Notre enquête touche bientôt à sa fin. Dans un but d’impartialité je me devez d’avoir la version du deuxième personnage principale : Marwa Loud… Vous avez eu la version de Lartiste, la version de ses proches, la version de Marwa, de ses proches également, quel camp a su vous convaincre ? » justifie Nabilflix sur sa démarche dans cette nouvelle vidéo. Après la mise en ligne de cet entretien, Lartiste a réagi pour commencer à remercier ses fans de lui apporter leur force puis d’enchainer avec une série de tweets afin de fustiger Marwa Loud.

« Personne ne va porter mes péchés ni mes bonnes actions à ma place, par contre votre copine, c’est vraiment une sorcière et on assume. Patience. », déclare le rappeur avant de diffuser une conversion avec la sœur de la chanteuse, « Discussion avec la sœur (celle qui est sortie de psychiatrie) de l’autre. J’étais jaloux et amoureux c’est ça ? La suite, après le grand reportage de Nabil. » puis d’annoncer « Et j’en ai encore une flopée comme ça » en réaction au tweet d’un internaute qui commente, « Ah donc j’avais vu juste dans mon analyse de l’audio que Marwa avait donné à Nabilflix pour faire croire que L’artiste était amoureux d’elle. C’était bien uniquement pour des raison professionnelle qu’il était en colère parce qu’il avait pris des engagements ».

Ce scandale entre Marwa Loud et Lartiste est loin d’être terminé, ce dernier nommé ne semble pas prêt de lâcher l’affaire pour se défendre.

Personne ne va porter mes péchés ni mes bonnes actions à ma place par contre votre copine c’est vraiment une sorcière et on assume. Patience. — Lartiste (@TheRealLartiste) May 15, 2023

Discussion avec la sœur (celle qui est sortie de psychiatrie) de l’autre. J’étais jaloux et amoureux c’est ça ? 😂😂😂

La suite après le grand reportage de Nabil. pic.twitter.com/HuAS29Ncgw — Lartiste (@TheRealLartiste) May 16, 2023

Et j’en ai encore une flopée comme ça 😉 https://t.co/X3QslsvOuE — Lartiste (@TheRealLartiste) May 16, 2023