Beendo Z veut jouer la Coupe du Monde 2026, “Je vais tout donner”

L’objectif est clair pour Beendo Z sur son avenir en dehors de la musique : il souhaite participer à la prochaine Coupe du monde de football en 2026 aux États-Unis. Un objectif vraiment ambitieux pour lequel le rappeur va devoir travailler dur.

Beendo Z rêver d’aller à la Coupe du Monde !

Après un premier projet nommé “L’Élu” paru en juin 2022 et le succès de son tube “Pas bête”, Beendo Z a présenté au mois d’octobre 2023 son premier album studio baptisé “De la Fontaine”. Un opus de 19 titres avec les featurings de Bianca Costa, H La Drogue, Leto, Zed et Mig. En parallèle de sa carrière de rappeur, l’artiste originaire de Saint-Gratien dans le Val-d’Oise est également doué balle au pied. Il avait confié l’été dernier, lors d’un match de foot pour un événement mis en place par la radio Skyrock intitulé “Rappeurs vs Streameurs”, avoir eu plusieurs propositions de club.

Beendo Z a déjà évolué en National 3 (5e division française) et dans le club suisse de l’Olympique de Genève. Il rêve désormais de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe nationale du Cameroun. “Objectif CDM 2026 (avec le Cameroun) aux États-Unis. Je vais tout donner”, a-t-il annoncé sur son intention d’atteindre son objectif de rejoindre les Lions Indomptables pour participer à la prochaine Coupe du monde, le tournoi aura lieu du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.