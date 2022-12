Alonzo et Wejdene, c’est officialisée

La connexion entre Alonzo et Wejdene est validée !

Le featuring inédit entre les deux artistes est confirmé avec un premier extrait partagé par Wejdene qui prépare la parution de son nouvel opus. Après nous avoir offert un des tubes de l’année avec “Tout va bien” en collaboration avec Ninho et Naps, Alonzo a accepté l’invitation de l’interprète d’Anissa pour poser un couplet sur un titre de son prochain album.

“Glow Up“, c’est le nom du nouveau projet de Wejdene à paraitre le 16 décembre. “2 ans après mon 1er album j’ai décidé de passer aux choses sérieuses J’ai décidé de Glow Up cet album est le travail acharné de mes dernières années. Des feats qui vont vous surprendre. Le 16 c’est chaud. Hâte” a-t-elle annoncé début novembre pour présenter la pochette de cet opus qui est le deuxième de sa jeune carrière alors que son premier opus “16” a obtenu la certification de disque Platine avec plus de 100 000 ventes. Pour faire monter la pression, elle a décidé de présenter quelques extraits de ce projet dont son morceau en commun avec Alonzo.

Wejdene et Alonzo unis !

Pour le moment Wejdene a révélé une partie du trackisting de “Glow up” avec 9 titres. “Calle” en featuring avec Beendo Z déjà disponible en écoute tout comme “Poto“, les singles “Défilé”, “Bijoux”, “Toi & Moi” et “Jamais”. La chanteuse a aussi mis en ligne sur Instagram des extraits des titres, “Baby Boo” avec Nej’, “Rebeu Renoi” en featuring avec Genezio et enfin “Complexe” avec le rappeur des Psy 4 De La Rime, Alonzo.

C’est cette dernière chanson citée qui suscite déjà l’intérêt des auditeurs comme le prouve les commentaires des abonnés de Wejdene, “waaaw l’extrait est incroyable”, “l’album promet..”, “. Je suis sûr ça va donner un truc à la imen es alonzo sur le registre du refus, un truc comme ça”, “’extrait est trop court je vais jamais tenir moi”, “Whaaaa jy m’attendais pas”. Rendez vous le 16 décembre pour découvrir ce titre dans son intégralité.