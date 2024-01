Cédric Doumbé se moque Macron qui se met à la boxe, “je vous éteins”

Cédric Doumbé veut “éteindre” le président de la République ! Emmanuel Macron est devenu la risée de Twitter ce lundi avec la publication d’une vidéo dans laquelle il fait la promotion des Jeux Olympiques à Paris en tenue de boxe. La séquence cumule des millions de vues et suscite de nombreuses réactions moqueuses, dont celle du combattant français de MMA.

Avant le début des Jeux Olympiques d’été 2024, programmés du 26 juillet au 11 août à Paris, Emmanuel Macron a apporté son soutien à cet événement mondial avec la publication d’une vidéo depuis une salle de boxe en tenue de combat. Au fond, un sac de frappe ; sur lui, un tee-shirt de la Fédération française de boxe et un gant de la marque Venum, qui s’est fait connaître grâce au MMA. Le président invite les Français à faire au minimum 30 minutes de sport chaque jour. “Nous allons accueillir en France les Jeux olympiques et paralympiques les plus décarbonés de l’histoire, des Jeux verts qui respectent les accords de Paris”, commente-t-il avant de préciser que le sport est important pour être en bonne santé et de conseiller à tous la pratique d’un sport régulièrement. La séquence a fait réagir avec humour Cédric Doumbé, qui attend toujours de connaître le nom de son prochain adversaire pour son deuxième combat en PFL.

En effet, la publication, qui a cumulé plus de 3 millions de vues sur Twitter en seulement quelques heures, a bien amusé les internautes et plus particulièrement Cédric Doumbé. “Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je vous éteins. J’attends la date et l’heure. Ratio”, rigole le pratiquant de MMA en commentaire de la vidéo. Il ajoute ensuite, “Bon et bien, ce fut un plaisir de vivre en France”, en réaction à une publication de RMC Sports Combat sur son tweet, avec le message, “‘J’attends la date et l’heure.’ Quand Doumbé défie le président Macron sur Twitter…”. “Je plaisante bien évidemment, mr le président” a ensuite écrit The Best dans un dernier tweet pour préciser que c’est de l’humour.

Dans les autres réactions en commentaire de la publication, les internautes ont fustigé le choix de Macron de publier cette vidéo et sa mise en scène, on peut notamment lire les messages suivants :

“La mise en scène est pitoyable”

“on dirait une (mauvaise) pub pour Basic-Fit”

“je chiale, il sort d’un sparring…”

“Macron sur un ring… Ça fait rêver…”

“Mdr, tu vas participer au JO ?”

“à chaque fois qu’il s’ennuie, il prend son téléphone pour nous faire l’influenceur”

“non mais sérieux, c’est quoi ce cirque avec la tenue ?! Mais virez-moi son équipe prod”

Mr avec tout le respect que je vous dois… je vous éteins 🥊 💤

J’attends la date et l’heure.

Ratio. — Cédric Doumbè (@CedricDoumbe) January 8, 2024