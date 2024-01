Cédric Doumbé avec Jawad, la scène scandalise : “c’est minable”

Habitué à faire le buzz sur les réseaux sociaux pour faire parler de lui, Cédric Doumbé a cette fois-ci agacé les internautes suite à la diffusion d’une vidéo dans laquelle il apparaît avec Jawad, le logeur des terroristes auteurs des attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

Cédric Doumbé indigne les internautes

En attendant son prochain combat au Professional Fighters League après sa victoire expéditive face à Jordan Zebo, Cédric Doumbé est toujours aussi populaire auprès du public. Cependant, une récente séquence en compagnie de Jawad a terni son image. Le combattant de MMA français s’est attiré les foudres des internautes avec cette séquence qui l’affiche avec le « logeur de terroriste », qui s’était défendu à l’époque des faits en assurant ne pas connaître les identités des personnes hébergées dans son logement.

Dans la vidéo diffusée sur le réseau social X, lors d’une séance d’entraînement, Cédric Doumbé rit avec Jawad. Les deux hommes immortalisent la rencontre en se prenant en photo. La scène a suscité de nombreuses réactions sur la toile et fait débat. On peut lire dans les commentaires de la séquence des messages très critiques envers The Best sur le fait de s’être affiché avec Jawad :

« Lol du coup, vous souhaitez qu’il soit sanctionné à nouveau ? Par le tribunal des réseaux sociaux ? »

« À la benne, les deux »

« Ben, il a fait sa peine, je crois, et du coup, il est libre de passer pour un abruti sur TikTok »

« C’est fou que cette vidéo ressorte aujourd’hui alors qu’elle ne date pas d’hier. Comme quoi les gens n’oublient pas Internet. »

« Doumbe mérite la ceinture »

Très réactif sur les réseaux sociaux, Cédric Doumbé n’a pas pris la peine pour le moment de répondre à ses détracteurs.